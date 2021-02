Coronavirus, il bollettino del 9 febbraio, contagi in lieve crescita: 10.630 nuovi casi e 422 morti

09 febbraio 2021 a

a

a

Il bollettino del 9 febbraio registra una lieve risalita. I nuovi casi di coronavirus sono 10.630 (ieri erano +7.970), mentre i decessi sono 422 (ieri erano +307). Numeri che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 92.002 e i casi a quota 2.655.319 da febbraio 2020.

Bertolaso da record in Lombardia: vaccini-lampo, roba mai vista in Italia. Arcuri che dice?

Nelle ultime 24 ore sono invece 15.827 le persone dimesse o guarite dal Covid. Anche questo dato in rialzo rispetto a ieri, quando erano 15.082. A crescere i tamponi. Quest'oggi sono stati effettuati (tra molecolari e antigenici) 274.263 test, ovvero 129.993 in più rispetto a ieri quando erano stati 144.270. Buone notizie però sul tasso di positività che cala al 3,9% (ieri era 5,5%). Rimane invariato il numero dei posti letto totali occupati in terapia intensiva (sia ieri che oggi sono 36), portando il totale dei malati più gravi a 2.143. Mentre i nuovi ingressi in TI sono +146 (ieri +139). Si contano invece -15 posti letti occupati nei ricoveri ordinari (ieri +261), per un totale di 19.512 ricoverati

"Non mi levo dalle pa***". Scandalo mascherine, Arcuri fugge alle domande e Giletti sbotta

"La curva è ferma per la terza settimana consecutiva - spiega Giorgio Sestili al Corriere -. I dati giornalieri ci dicono poco in questo momento, perché l’esperienza di sequenziamento del virus di altri Paesi ci sta indicando che dove i numeri sono in miglioramento, le nuove varianti continuano a crescere e a diffondersi, come dimostra uno studio dello Statens Serum Institut di Copenaghen. L’unico modo che abbiamo per contrastare l’epidemia è velocizzare l’attività di sequenziamento".

"Un milione di morti". Dati inventati nel report top-secret, vergogna tedesca sul coronavirus: qui può crollare la Merkel

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.