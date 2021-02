Pietro Serino, il generale scelto da Draghi. Retroscena: "Vaccinazione di massa", dovrà rimediare ai "buchi" di Arcuri

22 febbraio 2021 a

a

a

È il generale Pietro Serino il militare che Mario Draghi di fatto affiancherà al commissario straordinario Domenico Arcuri, nella speranza che la campagna vaccinale possa finalmente accelerare dopo settimane disastrose. Su consiglio del ministro della Difesa Lorenzo Guerini, il generale Serino è stato nominato comandante in capo dell'Esercito e come primo impegno avrà quello di "contribuire alla vaccinazione di massa - scrive Repubblica - trasformando parte dei drive through allestiti per i tamponi: una mobilitazione che dovrà scattare nell'arco di settimane, non di mesi".

"La seconda vittoria storica". Occhio al prossimo colpaccio firmato Renzi: qui salta una testa pesantissima

Fama di grande organizzatore, il generale era stato scelto come capo gabinetto del Ministero della Difesa da Elisabetta Trenta, ministra tecnica d'area grillina del governo Conte 1, quello gialloverde. Serino è stato preferito a Luciano Portolano, numero uno del Comando Operativo Interforze, e Francesco Figliuolo, responsabile del comando logistico in prima fila proprio nella lotta al Covid.

Retroscena: abbiamo buttato 27 milioni di vaccini, la "manina" dei magistrati. Il mediatore svela il maxi-scandalo

Il curriculum di Serino, 61 anni, è impressionante: "Nato a Roma, ha iniziato la vita militare a 15 anni entrando nel collegio della Nunziatella. Poi ha fatto parte del 160mo corso dell'Accademia di Modena, lo stesso da cui proviene il neo comandante generale dei carabinieri Teo Luzi. Ha frequentato il War College negli Stati Uniti e poi è stato addetto militare per l'Esercito a Washington".

Mercato nero dei vaccini, "fiale in frigo e camion piene di dosi". Il mediatore anonimo da Giletti, confessioni-choc: caos in studio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.