Germania, il superesercito di Merz: il piano tedesco

Non è precisata, per motivi di sicurezza, la composizione del nuovo pacchetto di aiuti militari della Germania per l'Ucraina, del valore di 5 miliardi di euro, concordato nel vertice fra il cancelliere Friedrich Merz e il presidente ucraino Volodymir Zelensky tenutosi mercoledì scorso a Berlino. Le firme sono state apposte dai rispettivi ministri della Difesa, Boris Pistorius e Rustem Umerov, nella sede del Ministero della Difesa germanico, il “Bendlerblock”. Si pensa che il grosso del pacchetto riguarderà nuovi esemplari di armi tedesche che gli ucraini hanno già ricevuto e che l’eventuale novità consisterebbe nel missile da crociera aviolanciabile Taurus KEPD-350, l'arma a cui si riferiva verosimilmente Merz quando accennava ad «armi a lungo raggio». Parte dei fondi andrà allo sviluppo di una produzione industriale comune di armi e munizioni, anche su territorio ucraino, il che consentirà ai tedeschi d'ammortizzare i costi del proprio stesso riarmo. La stampa ucraina, in particolare il Kyiv Independent, ha spiegato che le armi tedesche saranno «sistemi già in uso all’Ucraina che non necessitano di addestramento aggiuntivo». Per risparmiare tempo, insomma, la Germania continua a fornire armi già note ai soldati di Kiev e subito impiegabili al fronte.

Saranno «sistemi di difesa aerea, artiglieria, sistemi d'arma terrestri e armi portatili». Il contratto, pur riservato, da indiscrezioni di fonti come Die Welt, dovrebbe contenere 4 ulteriori sistemi antiaerei IRIS-T fabbricati dalla tedesca Diehl, da gruppi italiani come Leonardo e AVIO e da industrie di Svezia, Grecia, Norvegia e Spagna. Ogni sistema consiste di un camion che trasporta e lancia 8 missili IRIS-T a ricerca infrarossa, ciascuno lungo quasi 3 metri e del peso di 87 kg, disponibile in due versioni, a breve e lungo raggio, da 12 a 40 km di distanza. Arma preziosa per un’Ucraina dalle difese antiaeree sotto stress. Altrettanto preziose le consegne di un centinaio di missili Patriot PAC-2, la versione più arretrata del celebre antiaereo americano, che gli Stati Uniti hanno autorizzato a prelevare dai depositi della Bundeswehr per rimpolpare l’ombrello ucraino.