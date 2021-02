Napoli, perde diamanti per 50mila euro al supermercato: subito dopo... spunta un video inspiegabile

23 febbraio 2021 a

a

a

Tre diamanti dal valore di circa 50mila euro sono stati smarriti in un supermercato napoletano e ritrovati da un addetto alle pulizie. Il fatto curioso è successo nella serata di sabato 19 febbraio e incredibilmente ancora nessuno si è fatto avanti per reclamarli. Com’è possibile perdere gioielli così preziosi, accompagnati dalla certificazione di purezza, e non accorgersene? È iniziata una vera e propria caccia all’uomo misterioso sulla base delle immagini registrate dal circuito di videosorveglianza interna al supermercato.

Video su questo argomento Camogli, il cimitero crolla in mare: le sconcertanti immagini del giorno dopo

Il Mattino ha pubblicato i frame di tale video: si vede un uomo con i capelli bianchi e una mascherina nera che perde il sacchetto bianco contenente i tre diamanti. I responsabili del supermercato hanno guardato e riguardato le immagini fino a quando non sono stati certi che quel sacchetto è scivolato dalla tasca di un uomo mentre cercava inutilmente qualcosa nei pressi di un banco frigorifero. Nessuno ha idea di chi possa essere quell’uomo, di certo non si tratta di un cliente abituale dato che nessuno lo ha riconosciuto.

Il socio di Genovese? Blitz della polizia in un locale, lo beccano così: ma davvero? Altri guai

L’unica cosa che si sa è che si è intrattenuto tra gli scaffali per circa dieci minuti, dopodiché ha pagato in contanti ed è andato via con i pochi articoli acquistati. Tra l’altro adesso c’è anche il problema della raccolta dei diamanti, che rientrano nella categoria “oggetti smarriti” e che quindi vanno affidati al Comune: bisogna trovare una cassaforte dato che in quel sacchetto bianco è contenuto un valore di almeno 50mila euro.

Immigrazione, la storia di Fatima rivela l'ultimo orrore degli scafisti: ecco chi portano in Italia (e perché)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.