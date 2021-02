Ugo muore di Covid a 53 anni dopo aver già fatto il richiamo del vaccino: zero patologie pregresse, il caso sconvolge l'Italia

28 febbraio 2021 a

Un caso che spaventa e che arriva dalla provincia di Caserta, dove la variante inglese del coronavirus ha mietuto la sua prima vittima: si tratta di Ugo Scardigli, 53 anni, originario di Firenze e residente a Pietravairano. E la notizia spaventa perché Ugo era un operatore sanitario: ha perso la vita dopo venti giorni di ricovero in tre diversi ospedali ma, soprattutto, aveva già ottenuto sia la prima dose sia il richiamo del vaccino. Una morte, dunque, che ha riaperto il dibattito sull'efficacia dei sieri in circolazione, soprattutto ora che le varianti stanno assediando l'Italia.

Scardigli trasportava i pazienti in dialisi e non aveva patologie premesse: era stato per ovvie ragioni tra i primi ad accedere alla campagna vaccinale, che anche in Campania ha coinvolto per primi gli operatori sanitari. Come ricostruito dal direttore generale dell’ Asl di Caserta, Ferdinando Russo, alla vittima la prima dose del vaccino Pfizer era stata somministrata il 13 gennaio. Il 3 di febbraio aveva poi fatto il richiamo. Il manager della Asl ha spiegato: "Pochi giorni dopo è stato ricoverato nell’ospedale di Sessa Aurunca". I medici gli avevano riscontrato una insufficienza respiratoria e lo hanno tenuto in osservazione. E pochi giorni dopo ecco la nuova diagnosi: polmonite. E così Ugo è stato trasferito al Merlorio di Santa Maria Capua Vetere, già Covid Hospital nella prima fase della pandemia. Le condizioni di Scardigli, però, sono via via peggiorate ed è qui che emersa la forma di contagio della variante inglese.

Russo ha quindi chiarito: "Il quadro clinico evidenziava una forma di polmonite in atto già da dieci-dodici giorni. Quindi prima ancora che la prima dose potesse produrre anticorpi a sufficienza". Questa, insomma, la spiegazione del decesso. Il calvario di Scardigli è proseguito con il trasferimento al Covid Hospital di Maddaloni, dove ha perso la vita nella mattinata di sabato, in seguito a un ulteriore aggravamento.

