Coronavirus, il bollettino del 2 marzo: salgono casi e morti. Oltre 500 ricoveri tra ordinari e intensive

02 marzo 2021

Altro balzo in avanti su contagi e morti. Il nuovo bollettino Covid del 2 marzo registra 17.083 i nuovi casi, in netto aumento rispetto a quelli di lunedì +13.114). Salgono anche i decessi delle ultime 24 ore, 343 contro i 246 di lunedì, per un totale di 98.288 vittime da febbraio 2020, inizio ufficiale della pandemia in Italia. Pessime notizie dal fronte ospedaliero: i ricoverati con sintomi crescono di 496 unità per un totale di 21.897 persone. Crescono di 38 unità a 2.327 persone anche i ricoverati in terapia intensiva.

Cala invece il numero di persone "uscite" dal Covid, dunque guarite o dimesse nelle ultime 24 ore: 10.057 contro i 10.894 di ieri. A oggi, gli attuali positivi sono 430.996, + 6.663 rispetto a ieri (lunedì eravamo a +1.966 rispetto a domenica). Che il trend sia di nuovo preoccupante lo certifica il fatto che i decessi e i guariti, sommati, siano in numero inferiore rispetto ai nuovi casi. Sulla curva del contagio certo pesa anche il dato dei tamponi molecolari e antigenici: 335.983 nelle ultime 24 ore, 165.350 in più rispetto a ieri. Aumenta il numero di tamponi e cala il tasso di positività al 5,1%, mentre ieri ieri era al 7,7% (riguardava i tamponi processati nel weekend, in numero decisamente minore rispetto a quelli nel corso della settimana.

Non ha senso paragonare il tasso attuale con quello precedente al 15 gennaio scorso, giorno in cui si è iniziato a calcolare oltre ai tamponi "classici" anche i test rapidi. Resta invece emblematico il confronto con una settimana fa, quando a fronte di 13.314 nuovi casi il tasso di positività era del 4,4%. Molto incide la diffusione delle varianti, dalla inglese iper-contagiosa a quella nigeriana, aggressiva e isolata anche a Brescia, una delle nuove "capitali" dell'epidemia in questa terza ondata.

