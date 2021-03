Coronavirus, contagi e tasso di positività alle stelle: ecco le quattro regioni a un passo da lockdown e zona rossa

03 marzo 2021 a

a

a

L'incubo del lockdown pare avvicinarsi a passi da gigante. Pessime notizie dai bollettini, il contagio viene spinto dalle varianti, gli ospedali sono tornati ad accogliere ogni giorno centinaia di positivi al coronavirus. Ed in questo contesto, come detto, si avvicinano le chiusure. Stando alle ultime indiscrezioni, sono quattro le regioni che rischiano la zona rossa a partire dal prossimo lunedì. Nel dettaglio si tratta di Lombardia, Emilia Romagna, Campania e Toscana. In tutte e quattro, pur con livelli di diffusione differenti, il virus potrebbe portare entro venerdì al cambio di colorazione nella sua versione più drammatica.

LOMBARDIA

La Lombardia è arancione sempre più scuro e all'orizzonte si fa sempre più concreta la zona rossa. Alla vigilia del passaggio in zona arancione rafforzata di tutti i comuni della provincia di Como, di 18 della provincia di Mantova, di 9 della provincia di Cremona, compreso il capoluogo, di 13 della provincia di Pavia e di 10 della Città Metropolitana di Milano. Ma la situazione pandemica continua a peggiorare. In Lombardia il peso delle varianti è elevatissimo: è presente nel 64% dei contagi rispetto al 54 per cento su base nazionale.

EMILIA ROMAGNA

L'Emilia Romagna è già tutta arancione, arancione scura o rosso. Da giovedì 4 marzo la regione sarà suddivisa in questo modo: due province rosse (Bologna e Modena); Reggio Emilia arancione scura insieme a Ravenna, Rimini e Cesena; Forlì unica romagnola che resta arancione, insieme a Parma, Piacenza e Ferrara. Anche in questo caso il timore è di arrivare a una zona rossa omogenea, insomma per tutta la regione.

TOSCANA

A un passo dal rosso anche la Toscana, oggi in gran parte arancione. Si potrebbe però procedere per gradi. Come? Per esempio potrebbero a breve divenire rosse la provincia di Arezzo e la zona dell’Empolese Valdelsa, unendosi così alle già rosse Siena e Pistoia. Ma più di tutte, la Toscana rischia un rosso indiscriminato.

CAMPANIA

Infine la Campania, dove torna a preoccupare la rapida ascesa dei contagi: possibile anche per la regione di Vincenzo De Luca la zona rossa da lunedì. Il rapporto tra tamponi analizzati e nuovi casi positivi ha infatti raggiunto il 13,40%, percentuale che rappresenta quasi il doppio della media nazionale (che si attesta attorno al 7%) ed in netto rialzo rispetto ai giorni precedenti all'interno della stessa regione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.