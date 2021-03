Coronavirus, l'allarme di Guido Bertolaso: "Tutta Italia verso la zona rossa". Lockdown nazionale?

03 marzo 2021 a

Ci risiamo. Dopo Natale arriva Pasqua. E, non bastasse il nuovo Dpcm appena varato dal governo (il primo del governo Draghi, che sarà efficace fino al 6 aprile ovvero fino a dopo il giorno di Pasquetta), scatterà la zona rossa su tutto il territorio nazionale. E così, il lento ma inesorabile lavorìo dello stato d'animo degli italiani, è già iniziato. Troppa la paura che durante i giorni di festa, in assenza di un regime di divieti e controlli improntato al massimo rigore, la situazione vada fuori controllo. Con le micro-zone rosse, ovvero i singoli comuni dove è stato imposto il lockdown a seguito di una impennata nel numero di contagi. E con le zone "arancione scuro", quelle a metà tra arancio e rosso, con un regime prossimo a quello delle zone rosse.

Ma da più direzioni sono già partite le invocazioni a un nuovo lockdown e oggi, mercoledì 3 marzo, al coro di voci si è unito anche il consulente del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana per il piano vaccinale, Guido Bertolaso. Intervenendo in una conferenza stampa a Palazzo Pirelli, l'ex capo della protezione civile si è decisamente sbilanciato dicendo che "a me sembra che tutta Italia, tranne la Sardegna, si stia avvicinando a passi lunghi verso la zona rossa".

Bertolaso ha poi aggiunto che "la Lombardia, per quello che ha passato nei mesi scorsi, è più vulnerabile rispetto ad altre regioni con minore densità abitativa e minore interscambio tra i comuni e le province" prima di affrettarsi a dire di non essere "preoccupato per questa regione". Infine, si è scagliato contro la lentezza della campagna vaccinale: "Si può fare molto di più rispetto a quello che già stiamo facendo rispetto a questa situazione. Bisogna andare a Bruxelles a battere i pugni".

L’Italia è fra i 5 Paesi al mondo che, la scorsa settimana, hanno registrato il maggior numero di nuovi casi di Covid-19. Lo evidenzia il report epidemiologico settimanale dell’Organizzazione mondiale della sanità. I 5 Paesi che hanno segnalato più nuovi contagi sono stati gli Stati Uniti d’America (472.904 nuovi casi, comunque in calo del 2% rispetto alla settimana precedente), il Brasile (373.954 nuovi casi, +18%), la Francia (149.959 nuovi casi, +14%), l’Italia (112.029 nuovi casi, con un aumento del 32%) e l’India (105.080 nuovi casi, +21%).

