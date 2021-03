Sardine, il delirio più estremo di Mattia Santori: "Estratti a sorte, una bella lotteria". Gente a caso in Parlamento

05 marzo 2021 a

Pensavamo di essercene liberati, invece ogni tanto ne sentiamo parlare a sprazzi. Sì, stiamo parlando delle Sardine. In particolare, di uno dei leader del "movimento" Mattia Santori. La sardina numero 1 starebbe pensando ad un ritorno in politica, sempre che ritorno si possa definire, e sempre che di "politica" si possa parlare. Il movimento si è infatti sciolto subito dopo aver completato la sua missione, ovvero consentire la vittoria alle elezioni regionali del democratico Stefano Bonaccini a scapito della leghista Lucia Borgonzoni. Nessuna idea politica, nessuna proposta per qualsiasi tematica di rilievo. Insomma, un movimento i cui componenti erano accomunati esclusivamente dall'odio nei confronti di Matteo Salvini.

Quotidianamente e per l'intera durata delle elezioni regionali, al riccioluto Santori veniva dato spazio in molteplici talk show. In seguito alla vittoria di Bonaccini, di lui e delle Sardine non si è saputo più nulla (o quasi). A inizio marzo, Santori è tornato a mostrare il suo volto, intento a mangiare una fetta di mortadella nella puntata bolognese del programma di Stanley Tucci Searching for Italy. Durante la trasmissione racconta di meditare a proposito di un suo ritorno in politica. Per farlo avrebbe deciso di fare coppia con l'ex radicale Marco Cappato, lanciando una nuova proposta di idea politica dal nome Politicipercaso.

L'idea di Santori e Cappato sarebbe quella di estrarre a sorte cittadini comuni, per poi rinchiuderli in una stanza insieme a degli esperti per discutere su tematiche di rilevanza politica. Da questa improbabile collaborazione dovrebbero poi emergere progetti da presentare in Parlamento o da sottoporre come materia di referendum. L'obiettivo dei due è quello di organizzare una raccolta firme, in modo da sottoporre l'idea alle istituzioni. Forse è meglio se Santori si limitasse a mangiare la mortadella, evitando di tornare di tanto in tanto a parlare di politica. Il primo preso dalla strada per parlare di tematiche che non gli competono sembra essere proprio lui.

