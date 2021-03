Dpcm Speranza, l'Italia si rivolta: controlli a tappeto contro gli assembramenti, i vigili picchiati finiscono in ospedale

07 marzo 2021 a

Dopo il nuovo Dpcm multe e controlli in tutto il Paese. A Roma la polizia locale è dovuta intervenire per sciogliere assembramenti e ripristinare condizioni di sicurezza nei principali luoghi di ritrovo come a Ponte Milvio, San Lorenzo e Trastevere. E in altri quartieri sono scattate le sanzioni per gli esercenti indisciplinati.

A Viareggio, invece, due agenti della municipale sono dovuti ricorre alle cure ospedaliere perché rimasti feriti proprio nel corso dei controlli anti-Covid. A riferirlo su Facebook lo stesso sindaco Giorgio Del Ghingaro.

«Ogni tanto ci sono gli imprevisti e quello di oggi ha portato al pronto soccorso due vigili e occupato altri tre per convincere un riottoso signore a dare i documenti e a convincerlo a farsi accompagnare al comando, con una probabile denuncia per minacce, offese, lesioni a pubblico ufficiale». Sono una cinquantina, ricorda il sindaco, gli agenti impegnati nei controlli che «a volte devono elevare multe e capita poi che incontrino persone non propriamente disponibili ad ascoltare».

