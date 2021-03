Bollettino 12 marzo: 380 morti, contagi e ricoveri sempre in aumento. Ma boom di vaccinati in 24 ore

12 marzo 2021 a

Continua a peggiorare la situazione epidemiologica dell’Italia, che probabilmente non ha ancora raggiunto il picco di questa terza ondata scatenata dalle varianti del Covid, e in particolare da quella inglese. Il bollettino di oggi, venerdì 12 marzo, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 26.824 contagiati, 14.443 guariti e 380 morti su 368.636 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è salito ulteriormente arrivando al 7,3 per cento (+0,4 rispetto a ieri).

Inoltre la pressione sul sistema sanitario nazionale diventa ogni giorno più pesante, con la soglia critica che è stata superata in sempre più ospedali. Oggi il saldo dei ricoveri in reparti Covid è +409 (23.656 posti letto attualmente occupati), mentre quello dei ricoveri in terapia intensiva è +55 (2.914) con 225 ingressi del giorno. Gli attualmente positivi sono schizzati oltre quota 500mila: per la precisione sono 509.317, la stragrande maggioranza è asintomatica e si trova in isolamento domiciliare ma una cifra così alta testimonia che il contagio sta correndo veloce.

La buona notizia arriva dalla campagna di vaccinazione, con oltre 280mila dosi somministrate nelle ultime 24 ore: attualmente le persone che hanno ricevuto il vaccino sono 6.287.009. Per quanto riguarda le Regioni, la situazione continua a essere in peggioramento, non a caso da settimana prossima saranno tutte in zona arancione o rossa: la Lombardia ha fatto registrare 6.262 nuovi casi, seguita da Emilia Romagna (3.477), Piemonte (2.929) e Campania (2.644).

