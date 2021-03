Roma, l'ex consigliere M5s Quaresima espulso: "Piano vaccino come la Shoah, stanno uccidendo le persone"

17 marzo 2021 a

Bufera a Roma su un ex consigliere del Movimento 5 Stelle. Si tratta di Massimiliano Quaresima, autore di dichiarazioni gravissime e prive di alcun tipo di logica. All’interno dell’aula del Municipio XII di Roma è infatti arrivato incredibilmente a paragonare la campagna di vaccinazione alla Shoah. “In Israele non hanno capito nulla dell’Olocausto e stanno facendo al popolo la stessa cosa che hanno fatto i nazisti… stanno continuando ad uccidere le persone”, sono state le parole incriminate che si sono sentite chiaramente nell’audio.

Il Pd ha denunciato tutto, ricostruendo l’accaduto: “Era in discussione una mozione presentata dal nostro gruppo consiliare per richiedere la vaccinazione prioritaria dei dipendenti di Roma Capitale a contatto con il pubblico (anagrafici, uffici tecnici, servizi sociali) e il consigliere ex 5 Stelle Quaresima nel suo intervento ha paragonato la Shoah al piano vaccinazioni nazionale”. Ovviamente il presidente dell’aula lo ha espulso immediatamente, ma adesso il Pd chiede che Quaresima non rimetta più piede nell’aula del consiglio municipale.

“Pretendiamo che venga disposta la censura e l’interdizione dal consiglio per il massimo numero di giorni previsti dal regolamento e nel frattempo chiederemo la decadenza del consigliere”, hanno dichiarato Alessia Salmoni (lista civica) e Elio Tomassetti (capogruppo Pd). Tra l’altro Quaresima è recidivo, dato che lo scorso agosto aveva detto un’altra cosa molto grave: “L’aumento dell’omosessualità, come dicono alcuni biologici, potrebbe essere legata ai vaccini”. Parole pronunciate sempre durante la discussione di una mozione, in quel caso sulla legge contro l’omotransfobia.

