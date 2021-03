Ufo, l'oggetto non identificato nel cielo di Roma: la foto che scatena il dubbio, aumento di casi sconcertante

23 marzo 2021 a

Il 22 marzo il cielo notturno di Roma è da favola. Lo scatto di un fotoamatore invece di riprodurre la bellezza dello scenario notturno ha colto una strano oggetto volante che, all'interno delle chat del quartiere romano Monteverde dove è avvenuto l'avvistamento, ha creato un intenso dibattito. Il fotografo, scrive il Tempo, era del tutto ignaro "di ciò che poteva causare con il suo telefonino, ma in tanti si sono domandati che tipo di oggetto fosse quello che sorvolava la Capitale con un alone di luci a far da contorno. Sarà ovviamente qualche aereo particolare, ma l’Ufo non identificato ha scatenato le più svariate ipotesi per capirne la natura"

La Chiesa cambia idea:cercare gli Ufo non è peccato .

E nel Lazio nel 2020 è stato boom di avvistamenti di Ufo. Come sottolinea il Cun, il Centro ufologico nazionale, la regione del centro Italia è quella in cui nello scorso anno sono stati segnalati più oggetti volanti non identificati: le segnalazioni giunte al servizio Ufoline del Cun nell'anno passato sono state infatti 380 in tutta Italia, con un incremento del 57% rispetto alle 241 del 2019. E adesso, nel 2021, si aggiungerà probabilmente un nuovo caso sopra le case di Monteverde, aggiunge il Tempo.

Intanto nel 2020, l'anno della pandemia, sono aumentate le segnalazioni di Ufo. Lo sottolinea sempre il Cun. Le segnalazioni giunte al servizio Ufoline del Cun nell'anno appena trascorso sono state infatti 380, con un incremento del 57% rispetto alle 241 del 2019. "Sicuramente ha condizionato molto l'attività della Space X", afferma il Cun con riferimento alle decine di satelliti lanciati dall'azienda di Elon Musk per l'internet globale. "Il 41% delle segnalazioni, infatti - spiega il Centro ufologico nazionale - sono da attribuire al passaggio dei satelliti Starlink con un 'flap' nei mesi di marzo (29 avvistamenti) ed aprile (75)". Le regioni interessate da più segnalazioni sono il Lazio, con 30, seguito dalla Toscana (27), dalla Lombardia e dall'Emilia Romagna (entrambe con 23). Fanalino di coda la Valle d'Aosta con un solo avvistamento.

