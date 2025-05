Conclave, chi domina la classifica social a due giorni dal via

A due giorni dall'inizio del Conclave per l'elezione del nuovo Papa sono ancora i cardinali Pietro Parolin e Luis Antonio Tagle a guidare la classifica del presidio social, come emerge dal report di Arcadia. I due porporati, infatti, sono i più citati sulla piattaforma X alla vigilia della prima sessione di voto. A registrare un balzo in avanti rispetto ai monitoraggi passati, invece, sono stati l'ungherese Peter Erdő e il francese Jean Marc Aveline.

Al primo posto c'è Parolin che vanta 317.100 interazioni su X pur non avendo un account né su X né su Facebook. A seguire ecco Tagle con 641.495 follower su Facebook, 39.743 seguaci su X e 328.900 interazioni sull'ex Twitter. Al terzo posto, registrando un incremento rispetto alle rilevazioni precedenti, c'è Erdö con 5.790 follower su Facebook, 162 su X e 180.200 interazioni. A completare la classifica un altro italiano, Matteo Zuppi; Peter Turkson dal Ghana; Besungu dal Congo; l'italiano Pizzaballa; il francese Aveline; l'americano Dolan; il maltese Grech; lo svedese Arborelius; lo spagnolo Omella; Lazzaro You Heung-ski dalla Corea del Sud; e infine l'americano Cupich.