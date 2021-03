Noventa Padovana, immigrato mostra le parti intime a sua moglie? Lui chiede di smetterla: imprenditore massacrato a mani nude, com'è ridotto

24 marzo 2021 a

a

a

Pestato da un balordo, preso a cazzotti per aver difeso la moglie. È finito male per Antonio Romor, imprenditore 64enne di Noventa Padovana, l'incontro ravvicinato con un uomo dell'Est Europa di 43 anni. Lunedì sera, intorno alle 20, l'uomo è rientrato a casa ed è stato avvicinato nel garage di via Risorgimento, spiega Leggo.it, dall'aggressore, già noto alle forze dell'ordine. "Ho fatto in tempo a parcheggiare e a scendere dall’auto - ha raccontato la vittima - e mi si è presentata davanti questa persona che da tempo bivacca in via Risorgimento. Ha iniziato ad offendermi e a minacciarmi. Era senza mascherina e mi ha sputato addosso. Ho cercato di allontanarmi, ho subito capito che era alterato". Poi l'aggressione brutale: "Mi ha colto alla sprovvista e mi ha sferrato un pugno in faccia. Ho iniziato a perdere sangue in maniera copiosa. Lui è scappato in tutta fretta".

"Possibile?". Giorgia Meloni, roba mai vista in questo servizio di Striscia: spaccio e guerriglia urbana, Brumotti rischia sempre di più





La follia non è però estemporanea, né può essere classificata nella categoria "raptus". Poche ore prima, infatti Romor, soccorso dai medici e che ora ha 7 giorni di prognosi, aveva avvicinato l'uomo dell'Est intimandogli di non importunare più sua moglie o la sua famiglia. "Da qualche mese mia moglie mi riferisce che questa persona, quando la vede nel cortile del condominio o vicino al parcheggio, fa dai commenti a sfondo sessuale di cattivo gusto e soprattutto non graditi. Mi ha anche riferito che in una circostanza questa persona si sarebbe anche abbassata i pantaloni davanti a lei". Per questo in pausa pranzo il marito preoccupato incrocia il balordo e lo avvisa: "L’ho pregato di stare lontano dalla mia famiglia e di non permettersi più di mettere in atto comportamenti squallidi. Speravo che avesse capito, ma di fatto qualche ora dopo ha pensato bene di spaccarmi la faccia".

"Colpa delle sue politiche". Presi per spaccio due amici di don Biancalani e il prete anti-Lega se la prende con Salvini

Alle spalle il 43enne ha più di un precedente per rissa e violenza con persone della zona e reati legati alla droga. Spesso alterato dai fumi dell'alcol, vive in condizioni precarie proprio in un box vicin al garage dell'uomo che ha pensto bene di picchiare.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.