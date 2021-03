Coronavirus, dimenticatevi la zona gialla: altra stretta per un mese, 25 aprile e 1 maggio festività blindate

27 marzo 2021 a

È la linea rigorista a vincerla. L'Italia - è il sunto della decisione presa da Mario Draghi - sarà chiusa per un altro mese dopo Pasqua. Fino alla fine di aprile infatti tutte le Regioni rimangono in fascia arancione o rossa, i fine settimana festivi — il ponte del 25 aprile e quello del 1° maggio — saranno dunque "blindati" per tutti. Anche se lunedì alle 17 i ministri della Salute Roberto Speranza e degli Affari regionali Mariastella Gelmini incontreranno i governatori per parlare delle misure anti-Covid da prendere secondo Il Corriere della Sera la decisione è presa.

A preoccupare maggiormente gli esperti è la situazione ospedaliera. L’Istituto superiore di sanità sottolinea infatti nel monitoraggio settimanale che "il numero complessivo di persone ricoverate in terapia intensiva è ancora in aumento con un tasso di occupazione a livello nazionale sopra la soglia critica e analogo è l’andamento per le aree mediche". Per questo suggerisce di "mantenere rigorose misure di mitigazione nazionali accompagnati da puntuali interventi di mitigazione/contenimento nelle aree a maggiore diffusione". E ancora: "È fondamentale che la popolazione eviti tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie e di rimanere a casa il più possibile"

Nell'ultimo bollettino del 26 marzo erano 3.628 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, con un incremento di 8 unità rispetto al bollettino del giorno precedente. In crescita anche i ricoveri nei reparti ordinari, aumentati di 48 unità rispetto alle 24 ore prima. Cifre che non rassicurano ancora il premier.

