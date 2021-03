Color Cioccolato, le praline della Calabria per salvare i bambini del Madagascar

30 marzo 2021 a

Color Cioccolato nasce dal cuore e dalle mani di Cristina Quattrone, insegnante di inglese che ha deciso dal 2005 di dar vita alla sua passione per il cioccolato e per la sua Calabria, così da regalare un sorriso ai bambini del Madagascar cui vanno tutti i proventi del laboratorio, escluse le spese. Dalle sue abili mani e dal suo ingegno artigiano si realizzano ogni giorno con cura ed attenzione le praline di cioccolato ripiene di tutti prodotti calabresi: mandorle, castagne, nocciole, polpa di mandarino e di bergamotto, limoni arance, noci, mele cotogne, fragoline di bosco e peperoncino, che appena raccolti e lavorati mantengono intatta la loro fragranza e il loro inconfondibile profumo.

Tante le proposte per la Pasqua: dalle uova pregiate e curate in ogni dettaglio chiamate "Matrioska", perchè anche all'interno si possono assaporare i tre gusti di fondente, latte, bianco, agli allegri e colorati ovetti di cioccolato dal gusto intenso ed avvolgente, alle ricche e succose gelatine di pura frutta senza conservanti e senza coloranti. Grande è l'assortimento di produzione artigianale di cioccolato come grande è il cuore della "signora del Cioccolato" Cristina Quattrone.

Il laboratorio artigianale Color cioccolato si trova a Reggio Calabria, vicino al lungomare reggino dove si raccoglie la voce e il profumo dei venti dello Stretto. Tutti i prodotti artigianali possono essere acquistati tramite lo shop on line www.colorcioccolato.it dove si possono trovare le proposte di Pasqua realizzate a mano.



