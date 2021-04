Mattia Fogarin, il gesto estremo prima di buttarsi nel fiume: "Si è tagliato la gola con un coltello da cucina"

03 aprile 2021 a

Il cadavere di Mattia Fogarin, il 21enne scappato di casa quasi due settimane fa, è stato trovato in un canale di Padova. Al ritrovamento del cadavere c'erano anche i genitori. Fogarin era scappato di casa domenica 21 marzo, spiegando ai propri genitori "di aver commesso qualcosa di molto grave”. Urlando, mentre se ne andava, che aveva deciso di volersi togliere la vita. Pare che il ragazzo avesse ricevuto un rifiuto definitivo da parte di una giovane padovana di cui era innamorato e questa sarebbe la causa del suicidio.

Il corpo è stato ritrovato giovedì grazie alla scoperta di alcuni passanti che hanno notato una sagoma galleggiante e dato l’allarme. Straziante l’urlo di dolore dei genitori di Mattia. Il cadavere presentava una ferita alla gola compatibile con una coltellata. Lo hanno rilevato gli accertamenti sul cadavere. Secondo la Procura, il ragazzo avrebbe tentato di uccidersi piantandosi un un coltello alla gola, prima di decidere di farla finita gettandosi nel fiume.

Al momento non ci sono sospetti che qualcun altro lo abbia aggredito. I carabinieri procederanno comunque all'acquisizione dei tabulati telefonici per capire se qualcuno abbia avvicinato Mattia Fogarin. I tanti appelli lanciati dagli amici e dai genitori avevano fatto arrivare diverse segnalazioni alle forze dell'ordine, che le hanno tutte valutate una per una. Purtroppo nessuna si è rivelata essere vera. La notte della scomparsa Mattia si era allontanato dicendo di volersi togliere la vita dopo aver fatto qualcosa di irreparabile nei confronti di una giovane con cui si frequentava, con cui aveva avuto una breve relazione e di cui si era innamorato. Proprio giovedì mattina la ragazza in questione aveva lanciato un appello per dire a Mattia di tornare a casa.





