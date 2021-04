Vaccino, "centro di Tor Vergata chiuso a Pasqua": 40 cittadini beffati, "colpa della regione Lazio"

05 aprile 2021 a

Una sorpresa non troppo gradita per alcuni cittadini romani nel giorno di Pasqua. Ieri 4 aprile, infatti, una quarantina di persone ha trovato il centro vaccinale del Policlinico di Tor Vergata inaspettatamente chiuso, nonostante la prenotazione ricevuta con largo anticipo dal sistema regionale. L’appuntamento era per le 15, ma per i cittadini che volevano vaccinarsi non c’è stato nulla da fare. Nessuno si è presentato.

Un episodio clamoroso che si aggiunge a tutti gli altri errori alla base del rallentamento della campagna vaccinale, l'unica arma contro il Covid. Come riportato da Leggo, i cittadini in questione avevano ricevuto la conferma della loro prenotazione sul loro cellulare, via sms, ben tre giorni prima della somministrazione del farmaco. Ma il centro che avrebbe dovuto accoglierli era chiuso e nessun addetto era presente. E soprattutto non c'è stata alcuna spiegazione ufficiale per giustificare l’enorme imprevisto. Stando alla versione dell’Ospedale, però, la responsabilità sarebbe solo della regione Lazio.

“Il REcup regionale (la piattaforma per le prenotazioni delle vaccinazioni) ha preso un appuntamento sbagliato perché la domenica pomeriggio siamo chiusi – hanno raccontato i responsabili del centro vaccinale -. Quando ci siamo accorti che c'erano dei prenotati abbiamo chiesto al Recup regionale di riprogrammarli”. Richiesta che, a quanto pare, non è stata soddisfatta. In ogni caso, pare che cittadini “dimenticati” dovranno vaccinarsi domani, martedì 6 aprile. Grazie a una riprogrammazione tardiva dei loro appuntamenti.

