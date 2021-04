Coronavirus, bollettino 5 aprile: si parla di riaperture? E schizzano tasso di positività e ricoveri

05 aprile 2021 a

a

a

Il bollettino di lunedì 5 aprile rilasciato dal ministero della Salute non è di facile interpretazione. Di certo ciò che non ci si aspettava è l’aumento netto dei ricoverati in reparti Covid e in terapia intensiva, dopo diversi giorni di trend in fase calante. Era invece più pronosticatile l’aumento imponente del tasso di positività, che ha risentito fortemente del crollo dei tamponi analizzati nella domenica di Pasqua. Oggi sono stati registrati 10.680 contagiati, 9.323 guariti e 296 morti su 102.795 test effettuali, con tasso di positività schizzato al 10,4 per cento (+3,2 rispetto a ieri).

Ma a preoccupare sono soprattutto i dati arrivati dal sistema sanitario nazionale, che continua a essere sotto pressione, tanto che in più della metà delle Regioni i ricoveri sono ancora oltre la soglia critica: oggi il saldo dei ricoveri in reparti Covid è +353 (28.785 posti letto attualmente occupati), mentre quello dei ricoveri in terapia intensiva è +34 (3.737) con 192 nuovi ingressi. La campagna di vaccinazione non si è fermata neanche a Pasqua, anche se ovviamente ha subito un rallentamento importante.

Dai circa 250mila vaccini somministrati al giorno siamo infatti scesi a poco meno di 120mila dosi somministrate nelle ultime 24 ore: passate le festività di Pasqua sicuramente questo dato tornerà a salire, nel frattempo risultano 11.156.326 le dosi utilizzate in totale. Per quanto riguarda invece le Regioni, ovviamente si è assistito a un crollo del numero dei casi, dettato dai pochi tamponi analizzati: guida l’Emilia Romagna con 1.493 contagi, seguita da Lazio (1.419) e Lombardia (1.358).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.