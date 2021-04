Educazione, sport ed imprenditoria: tre nuovi premi per ispirare giovani talenti 

Prima Assicurazioni lead sponsor della nuova borsa di studio triennale per il Politcenico di Milano

Offrire opportunità a studenti meritevoli, aiutare concretamente sportivi giovanissimi con rare malattie dello sviluppo e conferire premi a imprenditori che con la loro attività siano da esempio per le nuove generazioni. Tutto questo accade l’8 aprile 2021, alle ore 18:00, quando è prevista la YEI Conference: Young Entrepreneurs For Italy: evento online inaugurale della Fondazione Poffe, l’organizzazione no profit nata in memoria di Andrea Poffe, fondatore dell’innovativo centro sportivo Zero Gravity.

L’evento online, aperto al pubblico e gratuito, è dedicato ai giovani ma rappresenta per tutti l’occasione di conoscere a fondo una storia di ispirazione.

Un idealista – così lo ricordano gli amici – riuscito a mettere le ali ai suoi sogni: giovane imprenditore originario di Verona, milanese di adozione, Andrea aveva scelto di abbandonare una brillante carriera nella finanza, a Londra e New York, per tornare in Italia e dedicarsi alla sua passione fondando l’innovativo centro sportivo Zero Gravity, oggi più grande centro d’Italia dedicato alle discipline acrobatiche. Andrea aveva appena realizzato il sogno di esportare l’acrobatica indoor a Milano, quando è prematuramente scomparso all’età di 40 anni, lo scorso 4 maggio 2020.

Fondazione Poffe nasce adesso con l’obiettivo di porre al centro i giovani con difficoltà per supportarli nel raggiungimento dei loro obiettivi. Da qui l’istituzione a partire da quest’anno di 3 premi tematici simbolo dell’impegno della Fondazione per Educazione, Sport e Imprenditoria: la borsa di studio Andrea Poffe Fellowship for Young Talents, l’accesso gratuito a Zero-Gravity con l’iniziativa Zero-Gravity for Inclusion e il premio Imprenditore italiano dell’anno.



Lead sponsor della borsa di studio per aspiranti studenti del Politecnico di Milano, Andrea Poffe Fellowship for Young Talents, la più generosa Borsa anche per il Collegio di Milano, è Prima Assicurazioni, la tech company che opera come agenzia assicurativa rivoluzionando il mondo dell’insurance grazie a un team di giovani talenti, che a fine febbraio 2021 conta 318 talenti con un’età media di 31 anni.

Inoltre Zero-Gravity for Inclusion, iniziativa che offre programmi di allenamento di Zero Gravity, sostiene quest’anno First Step, associazione che aiuta bambini che hanno ritardi nello sviluppo, ha un testimonial d’eccezione: il campione Daniele Cassioli, considerato per il suo palmares - 25 titoli mondiali, 25 titoli europei e 41 titoli italiani - il più grande sciatore nautico paralimpico di tutti i tempi.

Infine, all’evento dell’8 aprile viene svelato il nome del vincitore del premio Imprenditore italiano dell’anno. Commenta Michele Poffe, fratello di Andrea, “Andrea oltre che un fratello è stato un esempio di determinazione, impegno e coraggio. Il suo più grande successo è stato creare un'ambiente lavorativo formato da un gruppo di persone coeso e unito: la famiglia Zero-Gravity”. Prosegue Poffe: “Grazie a questo straordinario gruppo, stiamo portando avanti questo suo ambizioso progetto con le aperture di Zero- Gravity nelle città di Roma e Torino. L'affetto e le donazioni ricevute dopo la sua morte mi hanno reso ancor più orgoglioso, e l'iniziativa che abbiamo intrapreso in onore dei suoi valori ha l'obiettivo di permettere a tanti altri Andrea di sviluppare i propri talenti per il bene comune”. Conclude Poffe: “I tre riconoscimenti che assegniamo oggi per la prima volta sono espressione dei tre lasciti di Andrea: studio, sport e imprenditoria, ambiti nei quali passione e tenacia fanno la differenza a prescindere dallo status sociale, e verso i quali vogliamo quindi incoraggiare giovani italiani talentuosi a volare in alto”.

George Ottathycal Kuruvilla, Chairman di Prima Assicurazioni, aggiunge: “Ho conosciuto personalmente Andrea e potuto ammirare la sua capacità di essere un imprenditore vero, una persona geniale, altruista e solare. In poche parole, una persona meravigliosa. Siamo molto contenti che parenti e amici di Andrea abbiano deciso di creare la Fondazione Poffe, perché crediamo fortemente che la sua storia possa essere fonte di ispirazione per i giovani, un esempio coraggioso in un Paese dove, rispetto ad altre realtà, la cultura del fare impresa ha bisogno di essere rilanciata. Come Prima Assicurazioni ci riconosciamo nell’esperienza di Andrea e vogliamo essere fonte di ispirazione per i talenti, per questo siamo orgogliosi e felici di sostenere e rendere possibile questa Borsa di Studio, contribuendo a dare visibilità alla storia di Andrea per ispirare i game changer del futuro”.

