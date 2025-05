Referendum, sentiment contrastato e poche menzioni

Sentiment contrastato sui social per la parola chiave "Referendum" in relazione alle consultazioni elettorali in programma l'8 e il 9 giugno: questo quanto emerge dal report di Arcadia, che ha messo sotto la lente l'ultimo mese. In particolare, nelle conversazioni sul tema gli atteggiamenti positivi pareggiano percentualmente quelli negativi (42% positivo e 41% negativo. Neutro il 17%)

"Solo" 108 mila le menzioni, 745 mila le interazioni. Le cinque città dove se ne parla maggiormente invece sono Roma, Milano, Palermo, Bologna e Napoli. Mentre la linea temporale mostra un incremento delle polarizzazioni, in particolare nei due picchi del 6 e del 12 maggio.