Bologna, rissa tra stranieri vicino ai bambini: spunta una pistola

Bologna in balia degli stranieri violenti. Come riporta il Resto del Carlino, un uomo - probabilmente centroafricano - ha tirato fuori una pistola nel mezzo di una rissa tra stranieri in piazza XX settembre avvenuta ieri, martedì 20 maggio, alle 19. Il gesto è stato ripreso da un telefonino e il video postato subito sui social dall'account Welcome to Favelas. Nel filmato si vede l'uomo urlare mentre indietreggia. Gli altri protagonisti della lite lo spintonano, nonostante l'arma puntata addosso. Come se fosse una scena del tutto normale.

Una volta che le forze dell'ordine sono arrivate sul posto, non hanno trovato né l'uomo né la pistola. Come riporta il Secolo d'Italia, le volanti hanno rintracciato soltanto uno straniero in stato di agitazione con in mano uno spray urticante. Non era la prima volta che piazza XX settembre diventa teatro di una rissa tra stranieri. In passato, si ricordano ben due omicidi.