Vincenzo De Luca, vaccinazioni di massa nelle isole campane a prescindere dall'età: è polemica

Vaccinazioni di massa nelle isole campane. È l'iniziativa proposta dal presidente della regione Vincenzo De Luca al fine di creare delle zone Covid-free per il turismo. Al momento ci sarebbe già un protocollo regionale in atto e a Ischia, Procida e Capri è possibile prenotarsi per il vaccino indipendentemente dall'età. Lo scopo è quello di riuscire a vaccinare tutti i cittadini, a partire dai 16 anni, entro metà maggio in tempo per rilanciare il turismo.

"Dosi finite, campagna vaccini sospesa". De Luca, decisione senza precedenti: la sua gravissima accusa a Conte e Arcuri

La mossa del governatore della Campania fa già discutere. I Cinque Stelle vanno all’attacco con la vicepresidente del Consiglio regionale, Valeria Ciarambino, che accusa: "In un Paese civile la tutela dei fragili deve venire prima di ogni questione economica. E invece in Campania si pensa a vaccinare i sedicenni purché residenti a Capri e Ischia, mentre nessun campano tra i fragili ha ancora ricevuto la seconda dose. Non solo è un messaggio di disumanità da parte dell’istituzione regionale, ma soprattutto in questo modo non ne usciremo". Altre località turistiche del territorio campano temono di restare escluse dalla campagna di massa.

L’Anci avverte: "Fa bene De Luca a dare priorità al comparto turistico, ma oltre all’isola di Capri non vanno dimenticate altre realtà come Ercolano, Pompei, la Penisola sorrentina, la Costiera amalfitana, il Cilento. Siamo favorevoli a tutte le iniziative che possano contribuire a una ripresa dell’economia. L’accelerazione del piano vaccinale però deve riguardare tutte le aree a vocazione turistica: non solo di mare, anche costiere o di montagna". Intanto a Capri i prenotati tra i 16 e i 69 anni sono già poco meno di tremila distribuiti nei due Comuni dell’isola. La macchina organizzativa più complessa riguarderà Ischia, la più grande delle tre isole, con i suoi sei Comuni, una platea potenziale di 60 mila vaccinandi e già 3.500 prenotazioni. Si spera di partire la prossima settimana.

