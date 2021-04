Report, Ranieri Guerra indagato a Bergamo per informazioni false: "Nuovi documenti scottanti sull'Oms"

09 aprile 2021 a

Da Report - la trasmissione di Rai3 condotta da Sigfrido Ranucci - arrivano novità importanti su Ranieri Guerra: il numero due dell’Oms, nonché ex direttore generale della prevenzione al ministero della Salute, è indagato a Bergamo per aver fornito informazioni false al procuratore quando è stato convocato come persona informata dei fatti nell’ambito dell’inchiesta sul piano pandemico e l’epidemia nella bergamasca.

“Report tornerà a mostrare le contraddizioni dell’Oms - si legge sul sito ufficiale della trasmissione di Rai3 - con nuovi esclusivi documenti che imbarazzano il dg Tedros, in un’inchiesta in onda lunedì 12 aprile in prima serata”. L’interrogatorio di Ranieri Guerra a cui si fa riferimento è quello dello scorso 5 novembre, quando di fronte ai magistrati che indagano per epidemia colposa ha dichiarato di non aver mai esercitato pressioni sui ricercatori dell’ufficio Oms di Venezia per far eliminare dal sito dell’Organizzazione, a metà maggio 2020, lo studio che definiva “improvvisata e caotica” la gestione della pandemia da parte dell’Italia.

Non solo, perché in quello studio veniva sottolineato anche il mancato aggiornamento del piano pandemico, fermo addirittura al 2006. “Mi auguro che l’Oms possa rispondere con tutti i dettagli, le spiegazioni e i chiarimenti necessari - ha dichiarato Ranieri Guerra - dato che la mia posizione è cristallina nonostante le insinuazioni di alcuni. Sono veramente stupito e profondamente amareggiato. Io ho dichiarato ai pm tutto quello che sapevo a quel momento, in totale buonafede. Ho capito a seguire di non aver avuto accesso a molte informazioni, ma credo che questo i pm lo abbiano ben valutato”.

