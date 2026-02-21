Report, Bellavia sbugiardato di nuovo: "Tutto falso"

Un’uscita talmente infelice da sollevare le reazioni indignate di tutti: sindacati di destra (Unirai) e sindacati di sinistra (Usigrai), azienda e degli stessi colleghi, che non ci stanno a essere definiti “deportati”. Tanto più che per molti di loro si tratta della sospirata regolarizzazione dopo anni di precariato, quindi di una bella notizia in un momento in cui non è che il lavoro abbondi, soprattutto nel campo dell’editoria. La nota della Rai, infatti, è durissima contro Ranucci. «In una fase di grande difficoltà per l’intero settore, il concorso indetto da Rai rappresenta un’opportunità concreta di lavoro e di futuro per 127 giornaliste e giornalisti. È quindi necessario tutelare chi ha superato le prove di idoneità e riconoscere il lavoro svolto dalle commissioni nel rispetto delle procedure previste. Il confronto critico è legittimo, ma accuse generiche o rappresentazioni distorte rischiano di danneggiare professionalità e credibilità dell’azienda. In un momento così delicato è fondamentale ribadire la serietà e la correttezza delle procedure adottate».

Ranucci ha replicato facendo quasi spallucce: «La bella notizia per la Rai è che sono riuscito a ricongiungere i due sindacati dei giornalisti Rai. Gli attacchi da parte di sindacati avversi tra loro, li rispetto, ma sono il riconoscimento della mia coerenza. La difesa di trasmissioni come Report e Presa Diretta, non è una maglietta che indossi la mattina e te la sfili la sera quando magari coincide con i propri interessi». Stadi fatto che la sua frase sui cronisti «deportati», scritta in merito a coloro che hanno passato il concorso regionale e quindi sono stati assunti in Rai, ma nelle sedi distaccate, ha scatenato un’ondata di proteste non solo da parte di Unirai («non è mica un lager»), ma perfino da parte dell’Usigrai che ha sempre difeso Report contro il governo.

Si vede che Sigfrido è un po’ nervoso anche per via di quell’altra vicenda non proprio edificante per la trasmissione d’inchiesta che conduce su Rai3 . Stiamo parlando del caso di Gian Gaetano Bellavia, il 77 consulente di Report (e di 19 procure italiane) accusato di violazione della privacy dalla procura di Milano dopo che un suo “papello” di 36 pagine con i dati sensibili di 103 vip è finito non si sa bene come di pubblico dominio. Bellavia dà la colpa del furto di dati alla sua ex collaboratrice Valentina Varisco e, nell’ennesima intervista al Fatto quotidiano, ha raccontato una versione che però ieri l’avvocato della Varisco, Andrea Puccio, ha smantellato punto per punto.