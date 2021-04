Meteo estremo, Italia sotto la neve e ghiaccio ad aprile: record inquietante, dove si toccano i -33 gradi

10 aprile 2021 a

Un meteo "sempre più estremo". L'aprile italiano registra picchi di gelo con pochi precedenti e temperature che sprofondano fino a -33 gradi. Altro che "ultima neve di primavera" o "aprile con l'ombrello", come recita il proverbio: le previsioni stanno mettendo in allerta anche gli esperti di clima. "I record ci sono stati, anche considerando i dati di serie climatologiche molto estese nel tempo, se è vero che sono stati ritoccati anche sensibilmente record delle temperature minime assolute anche trentennali", sottolinea su Leggo Massimiliano Fazzini, Coordinatore del Team sul Rischio Climatico della Società Italiana di Geologia Ambientale e docente dell’Università di Camerino.

La sciabolata artica che si è abbattuta sull'Italia con un "colpo di coda dell'inverno" quando già tutti erano pronti al tepore primaverile colpiscono soprattuto le zone in cui "le pur scarse nevicate apportate dall’avvezione fredda e la serenità del cielo hanno favorito un forte raffreddamento degli strati troposferici a contatto con il suolo". Lo scorso mercoledì si sono toccati i -33,5 gradi sul Monte Rosa, peraltro ventosi e umidi. Si tratta di un record difficilmente battibile. Ma anche più a Sud e lontano dalle Alpi, nelle regioni del centro Italia, non è andata meglio: ghiaccio ovunque sugli appennini e valori minimi che hanno toccato i -22 gradi. Particolarmente colpite "le conche intramontane e i fondivalle più incassati dell’Appennino", in particolare in Abruzzo. Gelate anche le città in pianura: eccezionale il caso di Perugia, al cui aeroporto la colonnina è scesa addirittura a -6,2 gradi. Meno 5,6 gradi ad Ascoli Piceno Mozzano, - 4,2 gradi a Grosseto e addirittura -8,1 gradi a Roma Salone, nella zona est della Capitale, e -2,1 grado ad Alghero, in Sardegna

