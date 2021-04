Mauro Romano, il bimbo scomparso nel '77. La mamma: "La sua cicatrice sulla mano dello sceicco Al Habtoor, è mio figlio"

12 aprile 2021 a

a

a

Mauro Romano è quello sceicco? A 43 anni dalla scomparsa si riapre il caso del bambino scomparso nel 1977 a Recale, in Salento all'età di sei anni. Su Oggi è stata pubblicata una foto scattata durante un evento mondano di cui è entrata in possesso Bianca Romano, la mamma di Mauro, dove è ritratto uno sceicco che corrisponderebbe con suo figlio. "È lui, è Mauro", sostiene. "Ormai ho pochi ricordi del mio bambino, ma non posso dimenticare il giorno in cui si bruciò la manina col ferro da stiro".

"Ecco quello che ho visto". Dalla d'Urso Il racconto agghiacciante della guarda giurata sulla piccola Denise

Infatti, a far pensare che Mauro Romano sia Mohammed Al Habtoor, sceicco di Dubai, oltre al sesto senso di mamma Bianca, c'è l’età quasi sovrapponibile (Mauro è del 1970, Al Habtoor ufficialmente del 1968), e due segni particolari: entrambi hanno una cicatrice sul sopracciglio sinistro e una bruciatura sulla mano destra.

Due dettagli che non lasciano spazio a dubbi, secondo la famiglia del bambino scomparso. Si tratta davvero di Mauro Romano? E' proprio lui lo sceicco di Dubai? Difficile al momento trovare delle risposte a questi interrogativi visto che solo un esame del Dna potrebbe chiarire tutto. Quel che è certo, intanto, sul fronte giudiziario, è che la piemme Stefania Mininni ha depositato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, che di fatto accertano la dinamica sempre sostenuta dalla famiglia Romano: ovvero che sarebbe stato Vittorio Romanelli, il barbiere del paese, a rapirlo e a consegnarlo a due uomini scesi da una macchina bianca. Romanelli è indagato per sequestro di persona.

"Pronta a tutto per l'audience". Sciarelli, un bagno di sangue: impensabile, chi la massacra su Denise Pipitone

Da parte sua la famiglia Romano è convinta che Mauro sia ancora vivo, e che sia stato venduto ad una facoltosa famiglia residente negli Emirati Arabi.

"Un copione". Denise Pipitone, l'ultimo sfregio: chi smaschera Olesya, agghiacciante farsa russa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.