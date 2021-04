Isola Verde, Italy Sotheby's International Realty vende 11 appartamenti eco-sostenibili a Milano

13 aprile 2021 a

a

a

Una "Isola verde" a Milano. Italy Sotheby’s International Realty vende in esclusiva 11 appartamenti nel complesso eco-sostenibile in via Porro Lambertenghi. Soluzioni abitative e architettoniche pensate per ospitare una "comunità autonoma", con servizi come palestra, sauna, area co-working di 40 posti e ampi spazi verdi che offrono ai residenti la possibilità di vivere, lavorare e trascorrere il tempo libero in un unico complesso, a seconda delle diverse esigenze.

Il progetto “Isola Verde”, recupero integrale di una pittoresca area produttiva nel quartiere Isola a Milano curato dallo Studio Florulli, nasce dalla completa riqualificazione della costruzione di inizio ‘900 in via Porro Lambertenghi, costituita da un edificio di abitazione sul fronte strada e una palazzina all’interno, allora destinata alla produzione. I lavori hanno mantenuto integralmente la facciata storica e ridisegnato le strutture del lotto interno, in parte demolite per lasciare maggiore spazio alla natura, in parte ricostruite e recuperate per formare piccole corti che permettano l’accesso al verde, per una superficie complessiva di 2.500 mq, e la maggiore illuminazione possibile all’interno delle abitazioni. Gli 11 appartamenti in vendita all’interno del complesso comprendono bilocali, trilocali e quadrilocali, con diverse soluzioni su un unico piano o su più livelli che vanno da 66 a 182 mq. Le singole unità abitative (a partire da 470.000 euro) giocano con i volumi architettonici e godono di spazi verdi privati, con giardini che dialogano con l’interno grazie ad ampie vetrate, giardini pensili

e terrazzi.

Obiettivo principale del progetto è stato quello di tutelare l’ambiente, dando vita a una piccola comunità in un contesto estremamente curato dove vivere nel rispetto dei principi di ecosostenibilità. Le emissioni di anidride carbonica sono state ridotte, complessivamente di 40 kg/mq ogni anno, grazie all’impianto di climatizzazione invernale ed estiva delle aree interne, che funziona mediante un sistema geotermico con pompe di calore e pannelli radianti a pavimento, genera elettricità attraverso pannelli solari e riutilizza l’acqua piovana per l’irrigazione. La temperatura di ogni singola unità può così essere regolata e contabilizzata individualmente. Grande attenzione anche all’autonomia energetica: i serramenti, ad esempio, si contraddistinguono per i profili termici in alluminio e i vetri basso-emissivi, così da garantire un involucro edilizio a basso consumo. Inoltre, le facciate più esposte al sole sono provviste di brise-soleil, al fine di assicurare un’ulteriore schermatura estiva. Nel complesso, tutti gli elementi costruttivi sono stati studiati per garantire un ottimale isolamento acustico alle vibrazioni, in particolare attraverso appositi materassini antivibranti, e al rumore aereo, tramite materiali isolanti a bassa densità, oltre alle adeguate attenzioni costruttive. Anche i materiali utilizzati per i rivestimenti esterni sono stati selezionati con cura, tra quelli ideali per una durata ottimale: alcune piccole porzioni di rivestimento si presentano in ricomposto di legno e resina, mentre le facciate sono costituite da materiali testati per la resistenza a sostanze nocive e per un riutilizzo garantito grazie a caratteristiche qualitative di alto standard. Particolare attenzione, infine, è stata data agli spazi per il ricovero di mezzi di trasporto sostenibili,

sempre più scelti per gli spostamenti in città, e ad aree per la ricarica di auto elettriche.

