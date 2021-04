Mario Balotelli, un bresciano picchia la fidanzata perché amica del calciatore: rischia 13 anni di carcere

15 aprile 2021 a

Era ossessionato da Mario Balotelli. Ed era convinto che la sua fidanzata, amica del calciatore bresciano, avesse una relazione sentimentale con l'attaccante, oggi in forza al Monza. E per questo picchiava la donna, 31 anni e madre di due bimbi piccoli, durante furibondi litigi e scenate di gelosia. È la storia di un 30enne bresciano finito a processo davanti alla prima sezione penale del tribunale di Brescia per maltrattamenti, violenza sessuale e lesioni.

Era già stato raggiunto dal provvedimento di divieto di avvicinamento alla vittima. Il pm ha chiesto 13 anni di carcere dopo che l'uomo era già stato condannato a due anni per maltrattamenti ai danni di una precedente fidanzata. Mario Balotelli in alcune circostanze era intervenuto in difesa della fidanzata del 30enne, affrontandolo anche a tu per tu in un locale del centro di Brescia per intimarlo a smettere di aggredire la ragazza e di lasciarla stare.

Recentemente il calciatore aveva espresso la sua opinione sull'emergenza Covid e sulle difficoltà dovute alla gestione della pandemia. “L’Italia ragazzi è l’Italia, c’è poco da dire. È il paese forse più bello al mondo, ma sta degradando a causa di pochi e io ho il mal di stomaco”, così in una delle sue stories su Instagram. "Premetto, non sono di sinistra, non sono di destra e non prendo posizioni politiche da mai. Ragazzi i casi stanno ri-aumentando e sinceramente non mi capacito del perché", si era così sfogato sui suoi profili social.

