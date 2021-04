Vaccino, le controverse parole del generale Figliuolo: "Decine di milioni di dosi senza saperne esattamente l'esito"

16 aprile 2021 a

C'è un volto nuovo, tra gli incaricati a gestire la pandemia, che non sembra condividere molto con tecnici e politici alla guida del Paese. Si tratta del Commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo. Forse perché proviene da un ambito più pragmatico come quello militare, forse per il modo in cui si esprime in apparente sincerità. Durante la sua visita di ieri, giovedì 15 aprile 2021, alla Regione Piemonte, il generale Figliuolo si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni, che non avevamo sentito ancora pronunciare da nessuna carica istituzionale: "Mai nella storia dell'uomo, si è iniettato in pochissimo tempo decine di milioni di dosi di vaccini, senza saperne esattamente l'esito. Se non quello sperimentale che ha portato all'approvazione da parte della comunità scientifica" afferma il generale, di fianco a lui Alberto Cirio, governatore del Piemonte.

"Questo video di Figliuolo è pazzesco. Si ammette esplicitamente che di fatto l’attuale vaccinazione di massa è sperimentale. Siamo, insomma, le cavie delle industrie farmaceutiche" interviene il professor Paolo Becchi, che ha presto diffuso lo spezzone della conferenza su Twitter. "Non c'è pazzia quando abbiamo detto che il vaccino lo proponevamo solo agli under 60, perché nelle fasi delle sperimentazioni era stato sperimentato solo su 17 soggetti sopra i 60 anni" dichiara il Commissario straordinario, successore di Domenico Arcuri.

"Un vaccino ad adenovirus, sperimentato di massa, facendo la cosiddetta rolling review, ha mostrato che dava una risposta immunologica forte nei giovani e quindi, in maniera di raccomandazione prudenziale, al fine della massima tutela, abbiamo deciso di essere attenti riguardo agli over 60" ha detto Figliuolo. "Ho voluto chiarire questo, perché ritengo sia anche giusto fare una corretta divulgazione". Parole che fanno discutere, e riflettere, quelle del generale. Parole che lasciano intendere come, di fatto, la sperimentazione del vaccino sia proseguita con le somministrazioni su scala globale sull'uomo. "Senza saperne l'esito".

