Coronavirus, il bollettino del 16 aprile: 15.943 nuovi casi e 429 decessi. Calano tasso di positività e ricoveri

Dopo l'annuncia delle riaperture dal 26 aprile, arriva il consueto bollettino sulla situazione del coronavirus in Italia. Nella giornata del 16 aprile il ministero della Salute ha contato 15.943 nuovi casi a fronte dei +16.974 del giorno prima. Una cifra che porta il totale dei contagi da inizio pandemia a 3.842.079. Più alto il numero di decessi. Se questi ieri erano 380 oggi sono 429, per un totale di 116.366 vittime da febbraio 2020. Scendono invece le persone guarite o dimesse che in 24 ore sono state 18.779 (ieri +21.220). Dati che vanno di pari passo con una crescita di tamponi. In giornata sono stati effettuati 327.704 test, ovvero 8.071 in più rispetto a ieri quando erano stati 319.633. Mentre cala nuovamente il tasso di positività che si arresta al 4,9 per cento (l’approssimazione di 4,86): vuol dire che su 100 tamponi eseguiti, più di 4, quasi 5 sono risultati positivi; ieri era 5,3 per cento.

Scendono anche le degenze, ordinarie e non, per il quarto giorno consecutivo. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono -844 (ieri -782), per un totale di 24.743 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva (TI) sono invece -51 (ieri -73). I nuovi ingressi in rianimazione sono +199 (ieri +211).

Proprio oggi, come prima accennato, Mario Draghi e Roberto Speranza hanno annunciato il ritorno della zona gialla, "con la precedenza alle attività all'aperto, a pranzo e a cena per la ristorazione, e alle scuole. Riaprono tutte, completamente, in presenza nelle zone gialla e arancione, in parte a distanza nelle zone rosse". Massima cautela comunque, così come grande attenzione all'uso adeguato della mascherina e di tutte le forme di sicurezza che abbiamo imparato a conoscere in questo anno e mezzo. D'altronde il presidente del Consiglio a riguardo è stato chiaro; si tratta di "un rischio ragionato".

