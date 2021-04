Coronavirus, bollettino 17 aprile: nuovo record di vaccinati e calo di contagi, duro colpo per i "chiusuristi"

17 aprile 2021 a

Il bollettino di oggi, sabato 17 aprile, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di un leggero miglioramento della situazione epidemiologica. I dati degli ultimi giorni lasciano ben sperare in vista del 26 aprile, quando si procederà alle prime riaperture delle attività di ristorazione, sport e spettacolo (ma solo all’aperto e comunque sarà previsto il coprifuoco dalle 22 alle 5). Nelle ultime 24 ore sono infatti stati registrati 15.370 contagiati, 16.484 guariti e 310 morti su 331.734 tamponi analizzati, con tasso di positività al 4,6 per cento (-0,2 rispetto a ieri).

La vera notizia, però, è il nuovo record di vaccinazioni, aggiornato per il secondo giorno consecutivo: è il segnale che la campagna sta prendendo sempre più quota e si sta avvicinando all’obiettivo del mezzo milione di dosi al giorno che è stato fissato nel piano del generale Figliuolo. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate quasi 410mila dosi per un totale di 14.785.115. Per quanto riguarda il sistema sanitario nazionale, la pressione si sta lentamente allentando: oggi il saldo dei ricoveri in reparti Covid è -643 (24.100 posti letto attualmente occupati).

Invece il saldo dei ricoveri in terapia intensiva è -26 (3.340) con 163 nuovi ingressi. Migliora anche la situazione delle singole Regioni, anche se ce ne sono ancora diverse in quadrupla cifra di contagio: guida la Lombardia con 2.546 nuovi casi, seguita da Campania (2.232), Puglia (1.525), Lazio (1.378), Sicilia (1.301), Toscana (1.150) e Emilia Romagna (1.076).

