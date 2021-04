Coronavirus, l'ultimo bollettino: scendono i contagi, 12.694, e calano i morti, 251

18 aprile 2021 a

Sono 12.694 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 18 aprile, secondo i dati regione per regione del bollettino della Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 251 morti. Sono 230.116 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore con un tasso di positività al 5,51% (ieri era al 4,6%). 163 gli ingressi in terapia intensiva in un giorno, 23.648 ricoverati con sintomi. Considerando le persone dimesse, in rianimazione cala a 3.311 il numero totale dei ricoverati, 29 in meno rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi sono 452 in meno in 24 ore, così il totale dei pazienti nei reparti covid scende a 23.648.

Dall'inizio dell'emergenza sono state contagiate dal covid-19 3.870.131 persone mentre ne sono morte 116.927. I dimessi/guariti in 24 ore sono 13.135, che portano il totale delle persone che dall'inizio dell'emergenza hanno superato il virus a 3.248.593. Sono 697 in meno gli attualmente positivi, ovvero le persone con covid-19 seguite dal sistema sanitario nazionale. In totale a oggi in Italia sono 504.611 le persone positive al Sars Cov2.

In particolare, in Lombardia, ci sono stati 1.782 nuovi contagi da coronavirus. La tabella dei dati dalla regione registra inoltre altri 64 morti. Il rapporto tamponi/positivi è al 5,2%. 599 i nuovi casi a Milano e provincia nelle ultime 24 ore. Sono 761 i contagi da coronavirus in Veneto, Da ieri, registrati altri 16 morti, che portano il totale a 11.104 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di covid-19. Gli attuali positivi sono 26.444, con un calo di 199 unità. Altri 944 guariti nelle ultime 24 ore.

