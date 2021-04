Pavia, ex star del reality trovata morta in un canale: si era tuffata per salvare due cuccioli

19 aprile 2021 a

Tragico incidente per Polina Kochelenko, ex modella di origini russe ed ex concorrente de L’isola di Adamo ed Eva, reality show presentato da Vladimir Luxuria nel 2015 su Deejay Tv. La 35enne, che aveva fatto perdere le sue tracce venerdì pomeriggio, è stata trovata ieri dai sommozzatori dei vigili del fuoco in un canale di irrigazione a 500 metri da dove abitava, a Valeggio, in provincia di Pavia. Sarebbe morta annegata in un metro e mezzo d’acqua nella roggia Malaspina.

L'ex modella 35enne aveva una grande passione per i cani, infatti era diventata addestratrice cinofila. E proprio il suo lavoro le sarebbe costato la vita. Secondo la ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Vigevano, la donna si sarebbe tuffata per salvare due cuccioli caduti nella roggia, ma la corrente l’avrebbe trascinata, impedendole di risalire il fosso. I cuccioli per i quali la Kochelenko si sarebbe sacrificata sono scomparsi. A confermare l'ipotesi investigativa delle forze dell'ordine sono anche gli effetti personali della donna trovati appoggiati in maniera ordinata sul ciglio del canale: due guinzagli, le chiavi di casa e il cellulare della vittima.

A lanciare l'allarme due giorni fa era stata la madre di Polina, che vive a Torino e che aveva sentito la figlia per l'ultima volta venerdì scorso alle 15. Poi il cellulare della donna era sempre risultato spento. Le forze dell'ordine avevano trovato tutto in ordine nell’appartamento dell’ex modella, mentre i vicini avevano detto di averla vista allontanarsi con i cani. Poi il ritrovamento di chiavi, guinzagli e cellulare sulla riva del canale ha subito fatto pensare all'annegamento.

