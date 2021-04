Campania, anziano beccato due volte nello stesso giorno con le prostitute: "Effetto collaterale di AstraZeneca"

22 aprile 2021 a

Da Eboli arriva una curiosa notizia di cronaca che tocca in senso lato anche la campagna di vaccinazione. Un uomo di 85 anni, originario della Costiera Sorrentina, è stato fermato e sanzionato dalle forze dell’ordine due volte a distanza di poche ore: è stato beccato con alcune prostitute sulla litoranea di Eboli. La sua giustificazione è stata una sola: “Colpa dell’effetto collaterale del vaccino”. Sì, perché questo signore di 85 anni ha ricevuto la somministrazione della dose di AstraZeneca, ovvero proprio del vaccino tanto contestato per la correlazione con alcuni eventi di trombosi mortali e rarissimi.

L’anziano è stato colto in flagrante la prima volta intorno alle 10.30 del mattino nei pressi del ponte del Sole: era alla guida di un camper, all’interno del quale c’erano due bulgare. Non contento, l’85enne è stato beccato un paio d’ore più tardi, sempre dagli agenti di polizia municipale: anche stavolta era in compagnia di una prostituta. In totale per l’anziano sono scattate due multe da 533 euro l’una, ma a fare notizia è stata soprattutto la motivazione data alle forze dell’ordine.

Questa voglia insaziabile verrebbe, a suo dire, dal vaccino di AstraZeneca che gli è stato somministrato: un effetto “collaterale” che tutto sommato non è affatto male, così come la scusa utilizzata da questo anziano signore. Tra l’altro nel corso dei controlli sulla litoranea sono state sorprese e multate altre cinque persone, ma nessuna di loro vaccinata con AstraZeneca.

