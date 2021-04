Coronavirus, bollettino 22 aprile: stabili contagi e morti, picco di vaccinazioni. Raggiunto l'obiettivo di Figliuolo

22 aprile 2021 a

a

a

La situazione epidemiologica dell’Italia continua a rimanere piuttosto stabile a livello di contagi e decessi, con i ricoveri che stanno lentamente ma costantemente diminuendo e le dosi somministrate che invece stanno salendo. Oggi, giovedì 22 aprile, per la prima volta è stato raggiunto l’obiettivo delle 500mila somministrazioni fissato nel piano del generale Figliuolo. Per l’esattezza sono state 519.849 nelle ultime 24 ore, per un totale di 16.414.981. Almeno da questo punto di vista l’Italia ha iniziato a correre, con la speranza che non si tratti di un fuoco di paglia ma soltanto di un ottimo punto d’inizio.

Costretta ad aggiornare il bugiardino. L'Ema richiama Pfizer: quei "nuovi" effetti collaterali del vaccino

Per quanto riguarda invece il bollettino rilasciato dal ministero della Salute, questo dà conto di 16.232 contagiati, 19.125 guariti e 360 morti su 364.804 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è stato rilevato al 4,4 per cento (+0,5 rispetto a ieri). Nel frattempo si sta lentamente abbassando la pressione sul sistema sanitario nazionale: oggi il saldo dei ricoveri in reparti Covid è -690 (22.094 posti letto attualmente occupati), mentre quello dei ricoveri in terapia intensiva è - 55 (3.021) con 174 nuovi ingressi.

"Cosa iniettava al posto del vaccino Pfizer". L'orrore del medico di base nelle Marche: assurda follia no vax su trenta pazienti

Gli attualmente positivi sono scesi a quota 447.196, mentre i deceduti sono saliti a 118.357. Per quanto riguarda le Regioni, ce ne sono ancora diverse in quadrupla cifra di contagio: guida la Lombardia con 2.509, seguita da Campania (1.912), Puglia (1.895), Piemonte (1.646), Sicilia (1.412), Lazio (1.311), Veneto (1.060), Toscana (1.041) e Emilia Romagna (1.010).

"Non si muore solo di coronavirus". Palù ribalta il quadro: avvertimento inquietante a Speranza

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.