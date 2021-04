Coronavirus, bollettino 24 aprile: più di 13mila positivi e ricoveri in calo. Migliorano i dati prima delle riaperture

24 aprile 2021 a

E’ alta l’attenzione generale sugli ultimi bollettini Covid in Italia: la settimana prossima gran parte del Paese passerà in zona gialla e sperimenterà un nuovo allentamento delle restrizioni, il primo dopo un mese di zone solo rosse e arancioni. La preoccupazione che i contagi possano salire è tanta, ma si spera comunque in una diminuzione dei casi proprio in vista delle riaperture. Nell’ultimo bollettino, cala leggermente il numero di nuovi positivi, 13.817 (ieri sono stati oltre 14mila).

Resta sempre alto, invece, il numero di morti: 322, in lieve calo rispetto a ieri, quando sono state registrate 342 vittime. Anche il tasso di positività diminuisce, passando dal 4,7% di ieri al 4,3 di oggi: vuol dire che su 100 tamponi eseguiti, più di 4 sono risultati positivi. Lo scenario sta lentamente migliorando . “È bene comunque che le persone mantengano dei comportamenti ispirati alla prudenza”, ha ribadito il direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza. Soprattutto in vista delle riaperture di lunedì 26 aprile.

Per quanto riguarda i ricoveri, si alleggerisce il peso sulle strutture ospedaliere. I ricoverati nei reparti Covid ordinari sono 20.971 in totale, con una diminuzione di 469 posti letto. I posti letto occupati in terapia intensiva, invece, sono diminuiti di 85 unità in 24 ore, portando il totale dei malati più gravi a 2.894. Va avanti, intanto, la campagna di vaccinazione: le dosi di vaccino somministrate sono oltre 17 milioni, mentre i cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono più di 5 milioni.

