Marco Eletti, come ha ridotto sua madre: testimonianza-choc dall'ospedale sull'ex concorrente de L'Eredità

Marco Eletti rimane in galera con l'accusa dell'omicidio del padre Paolo. Lo scrittore di libri gialli, che partecipò come concorrente a L'Eredità - il quiz pre-serale condotto da Flavio Insinna su Rai 1 -, è infatti accusato di aver ucciso a martellate il padre. Eletti, secondo gli inquirenti, avrebbe bruciato un paio di guanti e dei lacci nel garage presumibilmente per eliminare le tracce, poi ha allertato le autorità parlando di un principio di incendio. Eletti non ha confessato nulla, ma probabilmente verrà confermato il fermo come misura cautelare.

Resta invece in ospedale la mamma dello scrittore, Sabrina Guidetti, 54 anni, che è stata trovata accanto all'uomo con i polsi tagliati e incosciente. La donna è in coma farmacologico, ma potrebbe riprendersi completamente e a quel punto potrebbe essere la testimone chiave e potrebbe raccontare cosa è successo realmente il giorno del delitto. Pare che lo stato di alterazione della donna sia dovuto alla massiccia dose di narcotici che potrebbe esserle stata somministrata prima dell'aggressione al marito, avvenuta per motivi economici.

Il fatto criminoso è avvenuto sabato scorso 24 aprile all'interno della villa dei coniugi Eletti, a San Martino in Rio, in provincia di Reggio Emilia. A scatenare le ire di Marco Eletti, che si autodefinisce su Facebook "writer per lavoro&passione" e attualmente è impegnato come grafico e scrittore tecnico di manuali di istruzioni, sarebbe stata una disputa patrimoniale con i genitori in merito a una porzione di casa. Sul suo blog si leggono gli scritti e il suo racconto della partecipazione al programma "L'Eredità": "Rivedermi in tv mia ha fatto un certo effetto" ha raccontato, aggiungendo: "E purtroppo la mia uscita continua a intristirmi ancora oggi. Sono sempre abbastanza severo con me stesso, e questo episodio non fa eccezione. Era più che un gioco, era una sfida bellissima che però avrebbe appagato per intero solo arrivando in finale". Eletti poi racconta "dell'amore per la cucina della sua terra, la sempre accesa voglia di salire in moto e partire senza meta, e il bisogno costante di sdraiarsi sull'erba e assaporare i silenzi della campagna". Tra le passioni, infatti, c'è la sua moto Kawasaki Versys rossa, oltre a Giulia, citata in passato come fidanzata.

