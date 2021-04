Pompei, 24enne accoltellata a morte e forse violentata, "aveva tre ferite sulla pancia e caviglie spezzate"

Foto: Lapresse

29 aprile 2021 a

a

a

Choc a Pompei: una ragazza di 24 anni è morta dopo essere stata accoltellata e forse violentata. La giovane – come riporta l’Adnkronos – è arrivata all’ ospedale di Castellammare di Stabia con tre ferite sulla pancia, entrambe le caviglie spezzate (forse perché tenuta legata o addirittura segregata) e i segni di un probabile stupro. Le sue condizioni, però, erano così gravi che la 24enne è morta poco dopo. I primi soccorsi sono stati prestati dal 118 nel garage dove è stata trovata la ragazza, in via Carlo Alberto prima Traversa, all’interno di un condominio.

"Il corpo di nostra figlia come un trofeo". Ciro Grillo, la famiglia della ragazza: denuncia-horror sul video

La vittima avrebbe compiuto proprio domani 24 anni. Era nata, infatti, il 30 aprile del 1997. Tra le ipotesi è emersa subito quella dell’aggressione a sfondo sessuale. Adesso indagano i Carabinieri di Castellammare di Stabia e i Carabinieri di Pompei. Inizialmente si era parlato di una ragazzina di 14 anni, poi invece è emerso che la vittima è una giovane di 24 anni.

"Com'è pallida, è morta". Ammazza a botte Valentina in diretta streaming, doppio orrore: a quanto lo condannano, uno choc

Le indagini serviranno a capire dove sia avvenuta la brutale aggressione e se ad accanirsi sulla vittima siano state una o più persone. Al momento, comunque, la vicenda ha contorni ancora poco chiari. A dare l’allarme, come riporta il Corriere della Sera, è stato un condomino sceso in garage, che ha trovato la 24enne agonizzante in una pozza di sangue.

"La prima volta a 16 anni". Il prete e le violenze sessuali: l'orrore che sconvolge Enna e Italia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.