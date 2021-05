Coronavirus, bollettino del primo maggio: contagi e morti in calo. Corre il vaccino, superate le 20 milioni di dosi

01 maggio 2021 a

a

a

Continua a migliorare lentamente ma costantemente la situazione epidemiologica dell’Italia. Il vero banco di prova sarà tra una decina di giorni, quando si inizieranno a vedere gli effetti reali delle prime riaperture effettuate lo scorso 26 aprile, ma intanto i miglioramenti sono sotto gli occhi di tutti, anche perché intanto la campagna di vaccinazione ha iniziato finalmente a viaggiare sui ritmi stabiliti nel piano messo a punto dal generale Figliuolo.

"Perché il governo ha riaperto". Anche il membro del Cts sbugiarda Massimo Galli, professor terrore

Oggi, sabato primo maggio, il bollettino rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 12.965 contagiati, 18.466 guariti e 226 morti su 378.202 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è sceso al 3,4 per cento (-0,5 rispetto a ieri). Per quanto concerne la situazione del sistema sanitario nazionale, la pressione continua a scendere, anche se è ancora presto per parlare di allarme cessato: oggi il saldo dei ricoveri in reparti Covid è -559 (18.381 posti letto attualmente occupati), mentre quello dei ricoveri in terapia intensiva è -61 (2.522) con 143 nuovi ingressi.

Video su questo argomento "Estate? Ma se non faccio un ca** tutto l'anno". Da Feltri una sconcertante verità sulle sue vacanze

Gli attualmente positivi sono scesi a 430.542, mentre i deceduti hanno raggiunto quota 121.033. Nel frattempo continua a correre la campagna di vaccinazione, che anche nelle ultime 24 ore ha superato le 500mila somministrazioni giornaliere per un totale di 20.111.976 dosi di vaccino. Dai dati del sito del governo si evince che 14.084.097 persone hanno ricevuto la prima dose (pari al 23 per cento della popolazione totale) e 6.027.879 anche la seconda (pari al 10 per cento).

"Ho pagato 20 euro". Dall'India a Fiumicino, così. Sospetto terrificante: siamo invasi dai positivi al Covid?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.