Denise Pipitone, trovato un pozzo sotto la botola: "Lo stanno svuotando", è il momento della verità?

05 maggio 2021 a

a

a

Nel giorno in cui è prevista una fiaccolata nel nome di Denise Pipitone, Mazara del Vallo è stata scossa dalla notizia della riapertura delle indagini e soprattutto sull’ispezione in corso nella casa che fu abitata da Anna Corona, la madre dell’ex moglie del padre della bambina scomparsa il primo settembre 2004. L’attenzione dei Vigili del Fuoco, che da ore operano in quell’abitazione, è puntata su un pozzo che si trova sotto una botola nel garage di via Pirandello. È arrivata anche una squadra del San, il gruppo Speleo Alpino Fluviale provinciale.

Quest’ultimo ha montato una pompa idrovora per svuotare il pozzo: non è ancora chiaro che cosa si sta cercando, ma a giudicare dagli specialisti messi in campo si intuisce che stanno portando avanti una ricerca molto precisa. In precedenza all’interno dell’abitazione i Ris hanno cercato delle tracce di intonaco recente, o di lavori strutturali: l’ispezione è in corso da mezzogiorno e pare sia partita da una segnalazione anonima, arrivata a 17 anni dalla scomparsa di Denise Pipitone. Inoltre l’inviata de La Vita in Diretta - la trasmissione di Rai1 condotta da Alberto Matano - ha aggiunto ulteriori dettagli importanti.

“L’informazione diceva di venire qui a fare un sopralluogo su due cose: lavori in muratura che potessero risultare freschi, mi parlavano di una macchia, e poi un’altra cosa che non ci hanno voluto dire”, ha dichiarato l’inviata di Rai1. Più avanti è emerso chiaramente che “l’altra cosa” era la botola, sotto alla quale c’è un pozzo che adesso deve essere svuotato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.