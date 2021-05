Coronavirus, bollettino 6 maggio: tasso di positività sotto al 4% per il terzo giorno di fila, giù anche ricoveri e terapie intensive

06 maggio 2021 a

L'ultimo bollettino sui contagi da Covid in Italia diramato dal ministero della Salute conferma un trend in discesa. Il tasso di positività resta, infatti, al di sotto del 4 per cento per il terzo giorno di fila. In numeri assoluti, è stato registrato un leggero aumento dei positivi, che sono passati dai 10mila e 585 di ieri agli 11mila e 807 di oggi. I decessi, invece, calano: in 24 ore ce ne sono stati 258 (ieri 267). Anche il numero di guariti è confortante: a uscire dall'incubo Covid - stando all'ultimo bollettino - sono state 15.867 persone.

Tornando al tasso di positività, quello di oggi è pari al 3,6 per cento, in leggera salita rispetto a ieri (3,2): ciò vuol dire che su 100 tamponi eseguiti, più di 3 sono risultati positivi. I test totali effettuati nelle ultime 24 ore, invece, sono 324.640, più di 2mila in meno se facciamo il confronto col giorno precedente. Intanto tutte le curve - come mostra il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe sui dati settimanali - sono in discesa: -13,4% i nuovi casi rispetto ai sette giorni prima, -19,9% i decessi, -10,5% i ricoveri e -11,8% le terapie intensive.

Diminuisce anche la pressione sul sistema sanitario. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari, infatti, sono diminuiti di ben 653 unità, portando il totale a 16.867 ricoverati. In terapia intensiva, invece, la diminuzione di posti letto rispetto a ieri è di 60 unità, col totale dei malati più gravi che scende a 2.308. Buone notizie per quel che riguarda i vaccini: le dosi somministrate sono oltre 22,3 milioni.

