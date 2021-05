Coronavirus, via alla riapertura di piscine e palestre: tutte le regole da rispettare, cosa cambia ora

07 maggio 2021 a

Riaprono piscine e palestre. Dopo il via libera del Comitato tecnico scientifico il governo ha fissato le regole per la ripartenza dello sport. Le piscine all'aperto riapriranno il 15 maggio. Con il seguente protocollo di sicurezza: all'ingresso bisognerà sempre misurare la temperatura, in vasca bisogna mantenere una distanza di 7 metri quadri, riporta il Corriere della Sera, fuori "si deve assicurare una superficie di almeno 10 metri quadri per ogni ombrellone". Lettini e sdraio dovranno essere sistemati per garantire la distanza di almeno un metro e mezzo tra persone non conviventi. In piscina è vietato soffiarsi il naso. I bambini piccoli possono entrare in acqua solo col pannolino.

Le palestre invece apriranno il primo giugno. Sarà obbligatorio indossare la mascherina dall'inizio dell'allenamento: la distanza comunque non potrà essere inferiore a due metri, all'aperto ne basta uno. Bisogna arrivare in palestra "già vestiti adeguatamente alle attività" e se possibile utilizzare il proprio tappetino. Mentre i gestori di piscine e palestre devono conservare l'elenco dei clienti per almeno 14 giorni.

Il 15 maggio, oltre alle piscine all'aperto riapriranno anche i centri commerciali nel fine settimana, il primo giugno ripartiranno oltre alle palestre i ristoranti al chiuso. I governatori tenteranno, proprio in occasione del tagliando di metà mese, di apportare qualche ritocco. Il presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga ha detto: "Se ci fossilizziamo solo sul coprifuoco ho paura che sbagliamo obiettivo, dobbiamo guardare a tutto tondo il problema, ci sono attività ancora chiuse, come le palestre e il settore dei matrimoni e degli eventi, che non ha prospettive". Proprio il wedding è stato oggetto di un focus nella maggioranza, un settore di "interesse", su cui, viene assicurato, si stanno cercando formule e protocolli per farlo ripartire.

