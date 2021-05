Denise Pipitone, spunta una nuova foto della nomade avvistata a Milano: "Rintracciamola, può toglierci il dubbio"

10 maggio 2021 a

a

a

Il caso di Denise Pipitone continua a tenere banco. Nel corso della puntata di lunedì 10 maggio di Mattino 5, la trasmissione condotta da Federica Panicucci, sono infatti emersi dei nuovi dettagli. L’avvocato Giacomo Frazzitta, legale di Piera Maggio, ha fatto sapere in diretta di essere sulle tracce della nomade ripresa a Milano in compagnia di una bambina che assomiglia a quella scomparsa da Mazara del Vallo il primo settembre 2004.

"Mamma la ha uccisa". Denise Pipitone, intercettazioni horror "mai visionate prima": l'ultima clamorosa pista

“Non sappiamo se la bimba ripresa a Milano fosse Denise, ma è importante trovare la nomade che era con lei”, ha dichiarato il legale, che ha poi segnalato l’importanza che la ricerca attualmente concentrata su quella donna dia i suoi frutti: “Se la trovassimo almeno potremmo toglierci questo dubbio. Questa foto ha delle somiglianze importanti con la donna che accompagnava la piccola ripresa a Milano”. Un confronto fotografico avvenuto anche stamattina durante la diretta di Mattino 5 potrebbe infatti essere decisivo per rintracciare la nomade avvistata all’epoca con una bambina dalla guardia giurata Felice Grieco.

"Vergogna, non lo accetto". Piera Maggio fuori controllo: rabbia contro Corona e Nuzzi

Quella bambina con l’accento siciliano segnalata a Milano non è mai stata rintracciata. Difficile che possa avvenire a distanza di quasi 17 anni, però sarebbe molto importante risalire almeno alla donna che era con lei e che la chiamava “Danas”. In ogni caso la ricerca di Denise Pipitone continua incessantemente, anche perché come dichiarato più volte da Piera Maggio sua figlia è ancora viva fino a prova contraria.

"Io non ho paura, quel giorno...": Denise, la sconcertante intervista di Anna Corona dopo il blitz in casa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.