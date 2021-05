Mattino 5, "assembramento": barista multato 4 volte per questa roba, una inquietante persecuzione

11 maggio 2021 a

Non basta la crisi economica a tagliare le gambe ai ristoratori, ci vogliono anche le sanzioni per la presunta infrazione delle regole anti-Covid. Questo è quello che è successo ad Alessandro Parodi, proprietario di una rosticceria situata in Via della Maddalena nei carruggi di Genova. "Sono stato sanzionato perché due avventori hanno mangiato su questi tavolini" ha spiegato il ristoratore a Mattino 5, il programma del mattino in onda su Canale 5. "Per i carabinieri non sarebbero legali in quanto, essendo proprio all'ingresso del locale, creerebbero assembramento. Così, dopo aver multato i due clienti hanno multato anche me" ha raccontato affranto il ristoratore.

Alessandro Parodi era stato costretto a mettere i tavolini sull'uscio della sua rosticceria: "Inizialmente li avevo fuori" ha spiegato "Ma per il comune avrebbero impedito il passaggio ai mezzi di soccorso, così ho deciso di sistemarli proprio all'ingresso, ma non è andata bene". I carabinieri hanno quindi sanzionato Parodi e i due avventori per "assembramento", dato che si trovavano all'interno del locale e non al di fuori, come stabilito dalle recenti regole. Il titolare del locale ha inoltre raccontato che la disposizione da lui scelta per i tavolini era stata in precedenza approvata dai vigili, per poi essere successivamente sanzionata salatamente dai carabinieri.

Due bottiglie di birra e due panini pagati a carissimo prezzo dagli avventori, circa 400 euro a testa, oltre alla sanzione inflitta anche al titolare. Non si tratta della prima volta che Alessandro Parodi viene multato per il mancato rispetto delle norme anti-contagio (in totale, è stato multato quattro volte). Il motivo della sanzione sarebbe il fatto che gli avventori si trovavano sì all'esterno del locale, ma consumavano cibo e bevande proprio sull'uscio, e quindi parzialmente all'interno. Multa quindi solo a metà? Niente affatto. Le regole già confuse di suo, vengono poi interpretate in modo diverso dalle forze dell'ordine. "Assembramento" non è quindi solo un insieme di un gruppo esteso di persone, ma anche semplicemente due sole persone che hanno il polso all'interno di un locale.

