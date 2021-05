La Spezia, crolla il ponte levatoio sulla darsena Pagliari. Sconcertante: Quanto è costato e quando è stato costruito

12 maggio 2021 a

Nella mattinata di mercoledì 12 maggio 2021, il ponte sulla Darsena Pagliari a La Spezia ha improvvisamente ceduto. A quanto si apprende, all'origine del cedimento della struttura vi sarebbe una disfunzione del sistema idraulico del ponte che, mentre si stava riabbassando, si sarebbe rotto improvvisamente. La rottura del ponte ha causato l'interruzione totale di viale San Bartolomeo, svincolo fondamentale di collegamento con Lerici. Fortunatamente, visto che il ponte era in fase di manovra per consentire il passaggio di un'imbarcazione, non vi erano veicoli sulla struttura e nessuno è rimasto ferito. Per precauzione, 10 persone sono state evacuate da un edificio situato nelle immediate vicinanze del ponte. Nessuna informazione sui tempi di ripristino.

La strada è stata immediatamente interdetta e il traffico deviato sulle vie adiacenti. L'itinerario porta al Miglio Blu e sono quindi consistenti i disagi, in particolare per la zona della cantieristica navale e nautica. Inoltre, il ponte levatoio è fondamentale per il passaggio di imbarcazioni dalla Darsena. Inaugurato nel 2010 dall'Autorità Portuale, il ponte mobile rappresentava un'opera fondamentale di passaggio e riqualificazione della zona. Lungo 21 metri e largo 12, il ponte permette l'apertura per il passaggio di imbarcazioni come barche a vela in un paio di minuti. L'opera era parte del progetto di realizzazione della darsena di Pagliari, costato complessivamente oltre 9 milioni di euro.

"Da questa mattina sono in contatto con il Sindaco di Spezia Peracchini e l’assessore regionale alle infrastrutture Giampedrone che si trova in città per avere ulteriori notizie. Si tratta di un ponte gestito dall’Autorità Portuale della città, di servizio ad una Darsena per imbarcazioni da diporto. Fortunatamente nessuno si è fatto male: il ponte infatti è crollato, pare, per il cedimento di un pistone del meccanismo di apertura e chiusura della stesso. Dopo il passaggio di una barca, mentre si stava richiudendo, un ingranaggio del movimento avrebbe ceduto, facendo collassare la struttura" ha spiegato il governatore della Regione Liguria Giovanni Toti.

