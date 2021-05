Denise Pipitone, "metta fine al mio dolore". La lettera anonima e la disperazione di Piera Maggio: un ultimo dramma

14 maggio 2021 a

a

a

Continuano a emergere dettagli sulla lettera anonima recapitata all'avvocato Giacomo Frazzitta, il legale di Piera Maggio. Si parla ovviamente della sparizione di Denise Pipitone, scomparsa il 1 settembre del 2004. Nella lettera scritta a mano, un testimone oculare racconta di aver visto la bambina successivamente al suo rapimento. Il particolare interessante contenuto nella lettera è la menzione di persone mai indagate per la scomparsa della piccola Denise, avvenuta ormai 17 anni fa a Mazara del Vallo. Presto è arrivato anche un post sui social di Piera Maggio, in cui la madre ha chiesto aiuto al "popolo di internet".

"Minacce e insulti". Denise Pipitone e la nomade di Milano, un disastro in tv: fioccano le denunce

"Per favore, dopo 17 anni, date voce ai tanti silenzi. Mi rivolgo alla persona della lettera anonima inviata al mio legale. Le chiedo di farsi sentire, nei modi che lei ritenga opportuno, faccia in modo di mettere fine a tutto questo dolore. Non solo... Altro...". Questo il grido d'aiuto di una madre che ormai da troppi anni cerca la verità sulla sparizione della sua bambina. Il messaggio è stato anche ripreso da Alberto Matano, che durante la sua trasmissione La Vita in Diretta, ha letto ad alta voce la richiesta d'aiuto di Piera Maggio.

"Un testimone oculare". Denise Pipitone, la svolta nella lettera anonima? "Persone non indagate", spuntano particolari inediti

La lettera anonima contiene dettagli che fino a questo momento non erano ancora emersi, ma soprattutto cita fatti e persone che potrebbero gettare una nuova luce sulla complicata vicenda. "Ho ricevuto questo pomeriggio una lettera anonima - ha detto ieri a Chi l'ha visto? il legale di Piera Maggio, Frazzitta - come tante altre in passato, che conteneva però alcuni elementi di novità che non erano stati riferiti mediaticamente". Dopo la vicenda di Oleysa, le speranze per i genitori della bambina sembravano ormai spegnersi definitivamente. La lettera potrebbe però riaprire una vicenda, rimasta sinora irrisolta e senza alcuna traccia importante da seguire.

"Mia moglie non lava, né stira, né cucina". Follia in tribunale: "Perché chiedo il divorzio", per il marito finisce malissimo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.