Sardegna, estate e mare? Linea durissima della regione anche in zona gialla: ecco chi può accedere all'isola

19 maggio 2021 a

a

a

La Sardegna è in zona gialla dal 17 maggio. Ma il governatore Christian Solinas ha deciso che fino al 28 maggio, chi sbarca in porti e aeroporti deve avere con sé un attestato di doppia vaccinazione. In alternativa deve sottoporsi a un tampone (molecolare o antigenico) 48 ore prima di partire e presentare l'attestato di negatività o fare gratuitamente il tampone rapido all'arrivo. Altrimenti entro 48 ore dall'ingresso nel territorio regionale, in una struttura autorizzata, sottoporsi al tampone molecolare, a proprie spese, e farne uno antigenico cinque giorni dopo.

"Niente obbligo di mascherine". Indiscrezione dal Cts: per Figliuolo solo un (grosso) problema



Altrimenti si deve in isolamento per dieci giorni e prima di partire bisogna registrarsi sull'app Sardegna Sicura. Solinas, probabilmente, ha ancora in mente il ricordo della scorsa estate l’estate, quando l'isola fu l'epicentro di un gigantesco focolaio. In alberghi e agriturismi si registra un incremento nelle prenotazioni e si attende ancora l'arrivo dei proprietari delle seconde case o dei tanti stranieri che scelgono la Sardegna come meta turistica.

Vaccino, prenotazioni aperte agli over-50? Attenzione a queste cifre, ecco perché il rischio è enorme

Le stime degli amministratori locali parlano di 8/10 mila persone al giorno e quindi ci si sta preparando per non ripetere gli stessi errori di un anno fa. La Sardegna è sempre all’ultimo posto per le vaccinazioni, non arriva all’80 per cento di somministrazioni delle dosi ricevute e non riesce ad avvicinare alle 17 mila dosi giornaliere al giorno come richiesto già per aprile dal generale Figliuolo. "Non danno un apporto significativo, finora i medici hanno ritirato soltanto un migliaio di dosi, di media neanche una dose ciascuno", spiegano quelli dell’Ares-Ats (Agenzia centrale della Regione) e i medici di base. Dal sindacato replicano:"Non funziona l’organizzazione dell’Ares. Nessuno ci ha fornito gli elenchi dei vaccinati". Intanto allo scalo di Sarroch — terminal della grande raffineria di petrolio nel golfo di Cagliari — è arrivata una nave ma non ha potuto attraccare ed è al largo in isolamento. A bordo fra i marinai una decina di positivi con variante indiana. Così Solinas, per non avere rischi, corre ai ripari.

Video su questo argomento Scandalo Sardegna: è in zona rossa ma politici e manager banchettano

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.