Incidente funivia, la sindaca di Stresa: "Fune tranciata di netto". Chi sono le vittime al Mottarone

Al momento sarebbero 13 le vittime della tragedia della funivia precipitata sul Mottarone, nella città di Stresa sul lago Maggiore. La causa del crollo sarebbe la rottura di un cavo, anche se non c’è ancora nulla di ufficiale. Mancavano 300 metri per raggiungere l'ultima stazione della funicolare e concludere il percorso, che in totale ha una durata di circa 20 minuti. Ma all’improvviso la cabina è precipitata nel vuoto.

All’interno c’erano 15 persone. Solo due sarebbero sopravvissute: due bambini di 9 e 5 anni che si trovano ora ricoverati in gravi condizioni all'ospedale Cto di Torino. Il bilancio è stato reso ufficiale dal soccorso alpino solo pochi minuti fa, dopo aver ritrovato anche l'ultimo corpo. Tra le vittime – come spiegato dalla sindaca di Stresa Marcella Severino - c'è anche un bambino, che non è sopravvissuto all'impatto: "C'è un bambino di 2 anni, qualche ragazzo, degli anziani e immaginiamo anche i genitori dei due bambini feriti. Siamo in mezzo al bosco". “Probabilmente turisti”, scrive il Giornale.

“Oggi non cerchiamo le cause, prima della riapertura di ieri sono stati fatti i collaudi, e anche stamane, il manutentore riferisce che era tutto in ordine. Qui c'è la fune, ed è tranciata di netto", ha continuato il primo cittadino parlando con i giornalisti presenti sul posto. "Tra le vittime c'è qualche straniero ma sull'identificazione preferiamo mantenere ancora la riservatezza", ha detto Giorgio Santacroce, tenete colonnello del Nucleo operativo dei carabinieri di Verbania. Che poi ha descritto la dinamica della caduta: “La cabinovia su cui viaggiavano 15 persone è precipitata per 15-20 metri, poi ha rotolato per qualche decina di metri e si è fermata contro due tronchi di alberi".

Ad esprimere il loro cordoglio sono stati anche Sergio Mattarella e Mario Draghi. Il capo dello Stato ha rilasciato una nota in cui si legge: "Il tragico incidente alla funivia Stresa-Mottarone suscita profondo dolore per le vittime e grande apprensione per quanti stanno lottando in queste ore per la vita. Esprimo alle famiglie colpite e alle comunità in lutto la partecipazione di tutta l'Italia. A questi sentimenti si affianca il richiamo al rigoroso rispetto di ogni norma di sicurezza per tutte le condizioni che riguardano i trasporti delle persone". Il premier invece ha dichiarato: "Ho appreso con profondo dolore la notizia del tragico incidente della funivia Stresa - Mottarone. Esprimo il cordoglio di tutto il Governo alle famiglie delle vittime, con un pensiero particolare rivolto ai bimbi rimasti gravemente feriti e ai loro familiari".

